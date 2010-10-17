  1. استانها
  2. کردستان
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۹:۰۳

اختصاص 200 میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال در کردستان

اختصاص 200 میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال در کردستان

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان از اختصاص 200 میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک های کشور برای کمک به ایجاد اشتغال در این استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان اظهار داشت: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته قرار است اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد ریال از سوی بانک های کشور به شبکه بانکی استان کردستان تزریق شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه یکی از نیازهای اصلی کردستان در حوزه ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری است، بنابراین باید توجه به نیازهای استان در این بخش به عنوان اولویت کاری در تمامی سازمان ها و دستگاه های دولتی قرار گیرد و در همین راستا هماهنگی های لازم برای تامین تسهیلات از سوی شبکه بانکی کشور صورت گرفته است.

استاندار کردستان تزریق دو هزار میلیارد ریال اعتبار جدید برای ایجاد اشتغال و پرداخت به سرمایه گذاران بخش خصوصی را یکی از مهمترین اقدامات در جهت توسعه و اعتلای وضعیت کنونی استان عنوان کرد و افزود: تلاش مدیران بانک های استان کردستان در راستای جذب این تسهیلات و پرداخت آن به متقاضیان نیز امر بسیار مهمی است.

شهبازی در ادامه خواستار افزایش هماهنگی بین شبکه بانکی و افراد سرمایه گذار در استان در راستای اجرای طرح های اشتغالزا و همچنین رفع مشکل بیکاری در کردستان شد و بیان داشت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان کردستان یک امر لازم و ضروری است و باید با تسهیل شرایط و ایجاد زیرساخت های لازم افراد را برای حضور در این استان و سرمایه گذاری در بخش های مختلف تشویق و ترغیب کرد.

وی در پایان خواستار ارائه آمار واقعی در حوزه های اشتغال و نرخ بیکاری در استان کردستان شد و خاطرنشان کرد: ارائه آمارهای واقعی می تواند در راستای برنامه ریزی بهتر موثر و مفید باشد و به همین دلیل تلاش دستگاه های دولتی در این بخش ارائه آمار واقعی از وضعیت کنونی استان باشد.

در ادامه این جلسه موانع پیش روی اجرای طرح های صنعتی و تولیدی در استان کردستان و همچنین نحوه تعامل شبکه بانکی با افراد سرمایه گذار مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

کد مطلب 1172196

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها