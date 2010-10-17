اختصاص 200 میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان اظهار داشت: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته قرار است اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد ریال از سوی بانک های کشور به شبکه بانکی استان کردستان تزریق شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه یکی از نیازهای اصلی کردستان در حوزه ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری است، بنابراین باید توجه به نیازهای استان در این بخش به عنوان اولویت کاری در تمامی سازمان ها و دستگاه های دولتی قرار گیرد و در همین راستا هماهنگی های لازم برای تامین تسهیلات از سوی شبکه بانکی کشور صورت گرفته است.

استاندار کردستان تزریق دو هزار میلیارد ریال اعتبار جدید برای ایجاد اشتغال و پرداخت به سرمایه گذاران بخش خصوصی را یکی از مهمترین اقدامات در جهت توسعه و اعتلای وضعیت کنونی استان عنوان کرد و افزود: تلاش مدیران بانک های استان کردستان در راستای جذب این تسهیلات و پرداخت آن به متقاضیان نیز امر بسیار مهمی است.

شهبازی در ادامه خواستار افزایش هماهنگی بین شبکه بانکی و افراد سرمایه گذار در استان در راستای اجرای طرح های اشتغالزا و همچنین رفع مشکل بیکاری در کردستان شد و بیان داشت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان کردستان یک امر لازم و ضروری است و باید با تسهیل شرایط و ایجاد زیرساخت های لازم افراد را برای حضور در این استان و سرمایه گذاری در بخش های مختلف تشویق و ترغیب کرد.

وی در پایان خواستار ارائه آمار واقعی در حوزه های اشتغال و نرخ بیکاری در استان کردستان شد و خاطرنشان کرد: ارائه آمارهای واقعی می تواند در راستای برنامه ریزی بهتر موثر و مفید باشد و به همین دلیل تلاش دستگاه های دولتی در این بخش ارائه آمار واقعی از وضعیت کنونی استان باشد.

در ادامه این جلسه موانع پیش روی اجرای طرح های صنعتی و تولیدی در استان کردستان و همچنین نحوه تعامل شبکه بانکی با افراد سرمایه گذار مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.