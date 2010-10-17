به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 90 دقیقهای برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده میشود. فیلمنامه این فیلم را علی یاور نوشته و داستان درباره دو جوان ساده است که درگیر یک کلاهبرداری بزرگ میشوند. عباس جمشیدی، سمیرا حسینی، اسدالله یکتا، کامران فیوضات، حامد وحید و علی کاظمیان بازیگران این فیلم هستند.
تصویربرداری این فیلم به زودی شروع میشود. برای این فیلم 20 جلسه تصویربرداری پیشبینی شده است. عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: احسان آینه، صدابردار: امید آشوری، طراح صحنه و لباس: سمیرا شجاعی، آهنگساز: ایثار یاور، گریم: زهره سیهپوش، تهیهکننده: داود بیدل.
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