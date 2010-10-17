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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

غفارمنش در "بازگشت" بازی می‌کند

غفارمنش در "بازگشت" بازی می‌کند

امیر غفارمنش در فیلم ویدئویی "بازگشت" به کارگردانی علی یاور بازی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود. فیلمنامه این فیلم را علی یاور نوشته و داستان درباره دو جوان ساده است که درگیر یک کلاهبرداری بزرگ می‌شوند. عباس جمشیدی، سمیرا حسینی، اسدالله یکتا، کامران فیوضات، حامد وحید و علی کاظمیان بازیگران این فیلم هستند.   

تصویربرداری این فیلم به زودی شروع می‌شود. برای این فیلم 20 جلسه تصویربرداری پیش‌بینی شده است. عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: احسان آینه، صدابردار: امید آشوری، طراح صحنه و لباس: سمیرا شجاعی، آهنگساز: ایثار یاور، گریم: زهره سیه‌پوش، تهیه‌کننده: داود بیدل.
کد مطلب 1172200

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