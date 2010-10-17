برای ایجاد هر شغل 30 میلیون تومان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم حسن نژاد شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان اظهار داشت: برای ایجاد یک فرصت شغلی در بخش کشاورزی در استان کردستان باید بیش از 300 میلیون ریال اعتبار هزینه شود که در مقایسه با سایر بخش های کمتر است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هزار و 124 فرصت شغلی در بخش کشاورزی در استان کردستان ایجاد شده است، بیان داشت: بخش کشاورزی در استان کردستان سهم بسیار زیادی در راستای ایجاد اشتغال و تولید در بخش های مختلف را بر عهده دارد و به همین دلیل باید حمایت بیشتری از این بخش صورت گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: در حال حاضر بیش از 112 هزار خانوار در استان کردستان بهره بردار بخش کشاورزی هستند که از این جمع بیش از 40 درصد از آنها در مناطق روستایی سکونت دارند و لازم است که با توجه به وضعیت بهره برداران بخش کشاورزی میزان حمایت های بخش دولتی نیز افزایش پیدا کند.

حسن نژاد گفت: در راستای ایجاد 20 هزار فرصت شغلی در سال جاری در استان کردستان، سهم بخش کشاورزی سه هزار و 64 شغل است که در شش ماه اول سال جاری هزار و 124 مورد که 36 درصد از تعهد سازمان جهاد کشاورزی را شامل می شود، ایجاد شده است و باید تلاش خود را برای اجرایی کردن این وعده تا پایان سال افزایش دهیم.

وی یکی دیگر از وظایف سازمان جهاد کشاورزی را تثبیت اشتغال در استان کردستان عنوان کرد و افزود: علاوه بر ایجاد شغل های جدید باید اعتباری نیز در راستای تثبیت اشتغال به ویژه در مناطق روستای در بخش کشاورزی هزینه شود تا از مهاجرت افراد به مناطق شهری و همچنین از کاهش افراد بهره بردار در این بخش جلوگیری کرد.

در ادامه این جلسه موانع پیش روی اجرای طرح های صنعتی و تولیدی در استان کردستان و همچنین نحوه تعامل شبکه بانکی با افراد سرمایه گذار مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.