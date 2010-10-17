نرخ بیکاری در کردستان به 11.9 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رامین اسدی در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان به خبرنگاران رسانه های جمعی گفت: بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار کشور، نرخ بیکاری در استان کردستان 11.9 درصد اعلام شده است که در مقایسه با سال قبل افزایش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به آمار بالای بیکاری در استان کردستان و ایجاد فرصت های شغلی جدید، مقرر شد که در سال جاری 20 هزار فرصت شغلی توسط دستگاه ها و سازمان های دولتی ایجاد شود که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در شش ماهه اول سال جاری 13 هزار مورد از آن عملی شده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان افزود: با توجه به تعهد استان برای ایجاد 20 هزار فرصت شغلی در سال جاری، سامانه اشتغال برای ثبت اطاعات برنامه های انجام شده در میان دستگاه های دولتی راه اندازی و آمار به صورت روزانه و از طریق این سامانه قابل دریافت خواهد بود.

اسدی با اشاره به همکاری مناسب شبکه بانکی و صندوق مهر امام رضا (ع) در راستای ایجاد 20 هزار فرصت شغلی در استان کردستان، بیان داشت: اعتبارات مناسبی در راستای اجرایی کردن این مهم به استان اختصاص پیدا کرده است و امیدواریم که با تعامل بیشتر و جذب این اعتبارات بتوانیم بیش از تعهد ایجاد شده، فرصت شغلی را در کردستان ایجاد کنیم.

وی با اشاره به میزان اعتبار مورد نیاز برای ایجاد یک فرصت شغلی در استان کردستان، گفت: این وضعیت در حوزه های مختلف متفاوت است به گونه ای که در بخش خدمات از 50 تا 100 میلیون ریال، در بخش کشاورزی حدود 300 میلیون ریال ولی در بخش صنعت رقمی از 400 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد یک فرصت شغلی در کردستان مورد نیاز است.