تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و پنجم مهرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با نهم ذیقعده سال 1431 هجری قمری و برابر است با هفدهم اکتبر 2010 میلادی.

- مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل از امروز با انجام دیدارهای زیر در شهر آناپلیس برزیل آغاز می‌شود:

* برزیل - جمهوری چک

* کاستاریکا - لیبی

* اسپانیا - قطر

* آرژانتین - رومانی

* ایتالیا - زامبیا

* هلند - پاراگوئه

* روسیه - ایران

* پرتغال - گواتمالا



- نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال ساعت 9 صبح امروز در آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌شود که در آن وضعیت تیم‌های ملی بزرگسالان، امید و جوانان و همچنین بحث و بررسی در خصوص استعدادیابی در فوتبال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

- تیم‌های فوتبال جوانان استرالیا و کره شمالی ساعت 15 امروز در ورزشگاه زیبو دیدار نهایی سی و ششمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا را برگزار می‌کنند.

- اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبالدستی برای حضور در مسابقات جهانی فرانسه از امروز در گرمسار آغاز می‎شود.

- نشست خبری علیرضا امینی رئیس فدراسیون جودو امروز برگزار می‌شود.

- هفته هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* اورتون - لیورپول

* بلکپول - منچسترسیتی

- هفته هفتم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* کالیاری - اینتر

* یوونتوس - لچه

* کاتانیا - ناپولی

* پالرمو - بولونیا

* لچه - پارما

* سامپدوریا - فیورنتینا

* برشا - اودینزه

* باری - لاتزیو

- هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* مایورکا - اسپانیول

* لاکرونیا - اوساسونا

* رسینگ سانتاندر - آلمریا

* لوانته - رئال سوسیه‌‎داد

* آتلتیک بیلبائو - رئال زاراگوزا

* گیخون - سویا

- هفته هشتم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* کایزرسلاترن - اینتراخت فرانکفورت

* هوفنهایم - مونشن گلادباخ