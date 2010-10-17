تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و پنجم مهرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با نهم ذیقعده سال 1431 هجری قمری و برابر است با هفدهم اکتبر 2010 میلادی.
- مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل از امروز با انجام دیدارهای زیر در شهر آناپلیس برزیل آغاز میشود:
* برزیل - جمهوری چک
* کاستاریکا - لیبی
* اسپانیا - قطر
* آرژانتین - رومانی
* ایتالیا - زامبیا
* هلند - پاراگوئه
* روسیه - ایران
* پرتغال - گواتمالا
- نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال ساعت 9 صبح امروز در آکادمی ملی فوتبال برگزار میشود که در آن وضعیت تیمهای ملی بزرگسالان، امید و جوانان و همچنین بحث و بررسی در خصوص استعدادیابی در فوتبال مورد بررسی قرار میگیرد.
- تیمهای فوتبال جوانان استرالیا و کره شمالی ساعت 15 امروز در ورزشگاه زیبو دیدار نهایی سی و ششمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا را برگزار میکنند.
- اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبالدستی برای حضور در مسابقات جهانی فرانسه از امروز در گرمسار آغاز میشود.
- نشست خبری علیرضا امینی رئیس فدراسیون جودو امروز برگزار میشود.
- هفته هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* اورتون - لیورپول
* بلکپول - منچسترسیتی
- هفته هفتم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* کالیاری - اینتر
* یوونتوس - لچه
* کاتانیا - ناپولی
* پالرمو - بولونیا
* لچه - پارما
* سامپدوریا - فیورنتینا
* برشا - اودینزه
* باری - لاتزیو
- هفته هفتم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* مایورکا - اسپانیول
* لاکرونیا - اوساسونا
* رسینگ سانتاندر - آلمریا
* لوانته - رئال سوسیهداد
* آتلتیک بیلبائو - رئال زاراگوزا
* گیخون - سویا
- هفته هشتم رقابتهای فوتبال بوندسلیگا آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* کایزرسلاترن - اینتراخت فرانکفورت
* هوفنهایم - مونشن گلادباخ
نظر شما