نظرخواهی از نخبگان عادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد در پی درج خبری در یکی از سایت‌ها مبنی برتوزیع مجموعه سی‌دی‌های "قهوه تلخ" در جمع 600 نفره روحانیون، ضروری‌ است به آگاهی عموم برساند، در روز پایانی اجلاس اخیر ائمه محترم جمعه سراسر کشور 700 نسخه از قسمت‌های اول تا ششم سریال "قهوه تلخ" به عنوان یکی از هدایای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دستور معاون امور سینمایی از سوی روابط عمومی وزارتخانه در اختیار روابط عمومی اجلاس مزبور جهت توزیع بین مهمانان و اعضای شرکت کننده در اجلاس قرار گرفت.

این اقدام به عنوان یک رویه کاملاً عادی و معمول که معاونت سینمایی فرهیختگان و نخبگان کشور را در معرض آخرین تولیدات سینمایی و سمعی و بصری کشور قرار داده و نظرات آنها را جویا می‌شود، صورت گرفته است.

