"یک وجب و چهار انگشت" به عنوان یک اثر ملی انتخاب شد

مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبرافزود: این اثر حاصل 70 ساعت مصاحبه با عظیم حقی است که در آن به خاطرات دوران اسارت وی به دست ارتش متجاوز صدام پرداخته شده است.

شوکت منصوری اظهارداشت: عظیم حقی سال 1362 وارد جبهه‌ های دفاع مقدس شد و در عملیات کربلای پنج به اسارت درآمد.

وی درباره عنوان این کتاب خاطرات که در 44 بخش تدوین شده است، خاطر نشان کرد: عظیم حقی و گروهی از اسیران ایرانی در اردوگاه با تعدادی از منافقین به خاطر دعوت اسرا به پیوستن به این گروهک درگیر و 72 نفر از آنها در فضایی کوچک زندانی می شوند، در این وضعیت به هریک از آنها فقط یک وجب و چهار انگشت فضا اختصاص پیدا می‌ کند و به نوبت، ایستاده و می ‌خوابیدند.

مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری گیلان یادآورشد: خاطرات اسارت عظیم حقی در قالب کتاب " یک وجب و چهار انگشت" در 350 صفحه به قلم محمد پورحلم تدوین و بزودی از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ می ‌رسد.

" عظیم حقی " در گفتگو با خبرنگار مهر نیز به فلسفه اسارت در نزد رزمندگان اسلام اشاره کرد وگفت: به اعتراف سران رژیم بعثی مانند " حبیب نظیر" که به صراحت گفته بود: " ما در اسارت اسرای ایرانی بودیم " می توان به روح بزرگ و بلند رزمندگان در دوران اسارت پی برد که چگونه با مقاومت و پایداری عراقی ها را به زانو در آورده بودند.

وی همچنین ادامه داد: البته این طورنیست که رزمندگان دردوران اسارت درمعرض شکنجه، آزارواذیت نبودند بلکه با تمام فشارها و اقدامات وحشیانه بعثی ها، رزمندگان اسلام کوچکترین خواسته ای از آنان نداشتند واین بی نیازی ها از اعتقادات و ایمان اسرای ایرانی حکایت می کند.