عباس شفیعی در گفتگو با مهر گفت: در طول دهه های گذشته برای مدیریت آب کشور تلاش ها و فعالیتهای گسترده ای در جهت ایجاد زیرساختهایی نظیر سدها، طرح های انتقال آب، شبکه های آبیاری، طرح های آبرسانی به شهرها و روستاها و عرضه آب به بخش های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی انجام شده که علاوه بر نقش قابل ملاحظه در توسعه ملی ، تجارب ارزشمندی را حاصل کرده است.

مشاور وزیر نیرو افزود: اهمیت روز افزون منابع آبی در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و حفاظت اکوسیستم های آبی و محیط زیست از یک سو و ضرورت تخفیف و کاهش آثار و تبعات منفی ناشی از توسعه نامتوازن بخش های مختلف کشور بر این منابع از سوی دیگر، ایجاب می کند که اهمیت و نقش مدیریت منابع آب در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی به درستی با واقع بینی کامل شناخته و بازتعریف شود.

وی تصریح کرد: در حصول به این هدف، انسجام و ارتباطات میان برنامه های مدیریت منابع آب، آمایش سرزمینی و توسعه ملی و منطقه ای و همچنین ارتقای جایگاه نهادی و ساختاری مناسب مدیریت آب فصلی کشور که در آینده به مراتب مسئولیتهای گسترده تر، پیچیده تر و فراگیرتر را به عهده خواهد داشت، از اولویتهای اصلی و بسیار حساس در این برهه تلقی می شود.

به گفته شفیعی، مدیریت آب کشور باید به گونه ای ارتقا یافته و سازماندهی شود که در 20 تا 25 سال آینده بتواند با اقتدار، پاسخگوی نیازهایی مانند تامین آب شرب سالم و دفع بهداشتی فاضلاب حدود 100 میلیون نفر جمعیت کشور با توجه به پراکندگی آن و توزیع نامتناسب زمانی و مکانی منابع آبی باشد.

وی اظهار داشت: در این میان مدیریت، بهره برداری و نگهداری سرمایه گذاری های عظیم زیرساختهای فعلی و آتی، نیل به پایداری و تعادل در عرضه و تقاضای آب در کشور، حل و فصل تعارضات بین بخشی و بین استانی و همچنین ایفای نقش کلیدی در طرح های کالبدی و آمایش سرزمین، مقابله با آثار و تبعات آلودگی های منابع آب کشور و تثبیت شرایط آنها در استانداردهای قابل قبول توسعه ظرفیت تولید برق آبی کشور تا مرز 25 هزار مگاوات و ارتقای سهم وزن این انرژی تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور حائز اهمیت است.

مشاور وزیر نیرو افزود: ارتقای مدیریت مالی، ارزش اقتصادی، بهره وری و کارایی آب، بازیافت هزینه ها، ساماندهی مدیریت واگذاری ها در اجرای خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی، استقرار نظام بهره برداری با رویکرد سازماندهی کامل و واقعی مشارکت مردم و ذی نفعان در تمامی مولفه های مدیریت آب، کنترل مصرف و اعمال مدیریت تقاضا، توسعه و ترویج بهره برداری از آبهای غیرمتعارف و بازچرخانی آب و همچنین توجه به نوع تجارت آب مجازی برای تامین بخشی از نیازهای کشور نیز باید در دستور کار قرار دارد.

به اعتقاد وی، باید پاسخگوی تثبیت بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی در حد ظرفیت مجاز بهره برداری از آنها و حفظ ذخایر استراتژیک بود و ساماندهی صحیح و منطقی مدیریت بلایای ناشی از بحران طبیعی و اثرات اقلیمی، اولویت درتوسعه و ارتقای سطح کمی و کیفی و نیز تضمین حق آبه های کشور از منابع آبی مشترک را در دستور کار قرار داد.

شفیعی گفت: خوشبختانه با مرور اسناد بالادستی موجود در کشور از جمله سیاستهای مقام معظم رهبری می توان دریافت که شروط مذکور به نوعی در امر سیاستگذاری و تدوین استراتژی ها و چشم اندازهای برنامه توسعه ملی تامین شده است؛ اما عملیاتی شدن بخش عمده آنها مستلزم اصلاح ساختاری و ارتقای نقش و جایگاه مدیریت منابع آب در کل کشور است.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است که به منظور پاسخگویی به نیازهای ملی ، رویکرد تغییر نگاه بخشی نگر به جامع نگری و مدیریت به هم پیوسته و یکپارچه سازی مسئولیت و واگذاری آن به یک نهاد مسئول سیاستگذاری مدیریت کلان تخصیص آب را اجرا کرد.

شفیعی خواستار ایجاد سامانه حسابداری آب ملی، ارتقای ظرفیتهای مدیریتی و اجرایی و نیز ساماندهی شوراها و یا مجامع آب در سه سطح ملی، منطقه ای و محلی با شرح وظایف مشخص شد که ترکیب مناسبی از تمامی ذینفعان برای تقویت مدیریت ملی آب در آن حضور داشته باشند.