80 درصد گاز گلستان در بخش خانگی مصرف می شود

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با عنایت به اینکه رفته رفته هوا در حال سرد شدن است از هم استانیهای عزیز تقاضا داریم ضمن رعایت دقیق نکات ایمنی ، مصرف گاز خود را مدیریت نموده و با صرفه جوئی انرژی پاک جلوی قطعی آنرا گرفته تا بتوانیم از محل صرفه جو یی های انجام شده روند پر شتاب توسعه گاز رسانی در استان را ادامه دهیم و تعداد بیشتری از هم استانی ها را از نعمت گازصبیعی بهره مند سازیم.

وی اظهار داشت: تاکنون تعداد 493 شهر و روستای استان گلستان و در مجموع 84 درصد جمعیت از نعمت گاز بهره مند شدند.



مدیرعامل گاز گلستان در خصوص گازرسانی در استان سر سبز گلستان گفت: استان گلستان بعنوان یکی از استانهای سرسبز شمالی دارای 25 شهر، 962 روستا ، 381 هزار خانوار و حدود یک میلیون و 700 هزار نفر جمعیت است که 48 درصد جمعیت در بخش روستایی و 52 درصد در بخش شهری ساکن هستند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش داریم بتوانیم در راستای تحقق شعار عدالت محوری و محرومیت زدائی دولت با همت و تلاش خالصانه مجموعه گاز گلستان و همکاری بی شائبه دولت مردان و مردم ولایت مدار استان هرچه سریعتر به کلیه تعهدات خود در حوزه گاز رسانی عمل نمائیم .

وی با تشریح عملکرد گاز گلستان گفت: در حال حاضر در سطح استان گلستان تعداد 24 شهر از مجموع 25 شهر و 469 روستا از مجموع 962 روستای استان با جمعیتی حدود یک میلیون 365 میلیون نفر از نعمت گاز بهره مند هستند که در مجموع 99 درصد جمعیت شهری و 68 درصد جمعیت روستایی را شامل می شود.

سنگدوینی بیان داشت: علاوه بر این تاکنون به 246 صنایع عمده و 43 جایگاه سی ان جی در استان نیز گاز رسانی شده است.

وی درباره مصوبات سفر اول و دوم ریاست جمهوری به استان گفت : در سفر اول ریاست محترم جمهوری به استان دو پروژه بزرگ گاز رسانی به شهر مرزی مراوه تپه و 48 روستای دوزین به تصویب رسد که برابر برنامه زمانبندی، تاکنون گاز رسانی به شهر مرزی مراوه تپه در مجموع شامل 120 کیلومتر خط انتقال و شبکه ودر 4 فاز با اعتباری در حدود 225 میلیارد ریال اجرا شد که 94 درصد پیشرفت داشته است و در دهه فجر به بهره بر داری می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان افزود: ضمن اینکه گاز رسانی به 48 روستای مجموعه دوزین شهرستان مینودشت نیز در مجموع با 300 کیلومتر شبکه توزیع و تغذیه در 9 فاز با اعتباری در حدود 377 میلیارد اجرا شده که 8 فاز آن اجرایی شده و یک فاز در مرحله انتخاب پیمانکار است و از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار می باشد و تاکنون 7 روستای این مجموعه از نعمت گاز بهره مند شده اند.

سنگدوینی تصریح کرد : در سفردوم هیئت دولت به استان گلستان مصوباتی شامل گاز رسانی به روستاهای حاشیه جنگل و روستاهای با فاصله 15 کیلومتری از خط گاز دار ، گاز رسانی به شهرکهای صنعتی، گاز رسانی به نیرو گاه 1400 مگا واتی برق علی آباد کتول، اجرا پروژه خط تغذیه از شهرک شهید بهشتی شهر گنبد تا ایستگاه CGS شهر علی آباد اجرا شد.

وی گفت: گاز رسانی به حفرات خالی، برنامه ریزی جهت نصب حداقل 9 هزار و 500 مشترک و جذب 14 هزار مشترک، برنامه ریزی جهت جذب فروش گاز به مقدار 60 هزار متر مکعب در ساعت به صنایع استان به تصویب رسید که در حال حاضراین مصوبات اجرائی شده و تعدادی نیزبه بهره بر داری رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان درباره تحقق مصوبات سفر دوم گفت: تکمیل پروژه های گاز رسانی به 265 روستای حاشیه جنگل و روستاهای تا فاصله 15 کیلومتری از خط گاز دار با اعتباری در حدود 222 میلیارد ریال که با سرعت در دست اجرا ست.

سنگدوینی عنوان کرد: تاکنون 113 روستا ازمجموع 265 روستا گاز دار شده و 152 روستا نیز در دست طراحی و اجراست.

وی گفت: ضمن اینکه گاز رسانی به 15 شهرک و ناحیه صنعتی استان نیز با اعتباری بیش از 71 میلیارد ریال در دست اجرا بوده که تاکنون چهار مورد آن بهره برداری و چهار مورد در دست اجرا و هفت مورد نیز در مرحله طراحی است.