رضا رضایی رئیس فعلی هئیت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با رد خبر برگزاری مراسم تودیع و معارفه هیئت مدیره جدید و قدیم در روز سه‌شنبه هفته جاری (27 مهر)، گفت: با وجود اینکه فهرست اعضای جدید هیئت مدیره اتحادیه 8 روز است به روزنامه رسمی ارائه شده است، هنوز نامشان در آن درج نشده است.

وی افزود: تنها در صورت درج نام این افراد در روزنامه رسمی کشور است که آنها می‌توانند مسئولیت اتحادیه را بر عهده بگیرند.

رضایی در عین حال ابراز امیدواری کرد هیئت مدیره جدید طی روزهای آتی مسئولیت اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ ایران را بر عهده بگیرد.

رئیس فعلی هئیت مدیره این اتحادیه ادامه داد: خوشبختانه آقای نباتچیان (فرد جدید معرفی شده برای ریاست هیئت مدیره اتحادیه) مدیر موفق و باسابقه‌ای است و قطعاً با حضور او و دیگر افراد مجربی که برای هیئت مدیره معرفی شده‌اند، اتحادیه روند رو به روشی خواهد داشت.

وی که از حضور در انتخابات اخیر اتحادیه کناره‌گیری کرده بود، بار دیگر بر حضور نیروهای جوان در اینگونه تشکل‌های صنفی تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، مهرداد نباتچیان به عنوان رئیس هئیت مدیره و بابک عابدینی به عنوان نایب رئیس اول، مهرداد توکلی به عنوان نایب رئیس دوم و غلامرضا شجاع نیز به عنوان خزانه‌دار معرفی شده‌اند.

اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ ایران سال 1385 با هدف ساماندهی صادرات محصولات این صنعت و استفاده از دستاوردهای جهانی و در جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صادرات راه‌اندازی شد و در حال حاضر حدود 60 عضو دارد.