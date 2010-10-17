مسعود میری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فعالیت‌های پژوهشی‌ام باعث شد به سمت ادبیات داستانی کهن متمایل شوم و یک کتاب مربوط به ادبیات شفاهی قدیم بنویسم.

وی گفت: یک مجموعه کار ادبی را معمولاً تحت تاثیر فضایی که در آن زندگی می کنم تولید می کنم. در زمان حاضر نیز داستانهای هزار و یک شبی و تاثیرش بر ادبیات شفاهی ما دغدغه ام شده که با توجه به این موضوع در حال نوشتن یک کتاب هستم. البته هنوز برای این کتاب نامی انتخاب نکرده ام.



میری با بیان این موضوع که "داستان های هزار و یک شب" مبدا و خاستگاه ادبیات داستانی در اروپا شد، گفت: ادبیات مردمی و شفاهی اروپا نیز در مقطعی از زمان تبدیل به ادبیات کلاسیک شد. این موضوع و همین طور انتقادی که به بسیاری از حوزه‌های داستان نویسی در ادبیات ایران زمین دارم، موجب بررسی 6 قصه عامیانه مردم ماوراءالنهر با معیارهای فلسفه نوین اروپایی شد.



این نویسنده ادامه داد: از بطن همین ماجرا این کتاب زاده شد که البته با افزودن چند داستان دیگر به آن 9 حکایت در آن گنجانده شده است. در این کتاب از شهرزادهایی سخن گفته شده که در فرهنگ اجتماعی شکل می گیرند و برای حفظ ارزش های انسانی کوشش می کنند. گویی زن تلاش می کند به مرد بیاموزد چگونه زندگی را جدی بگیرد. در این کتاب روایت های ایرانی، هندی، مصری و یهودی کهن به چشم می خورد.



میری در باره دیگر آثار در دست نگارش خود گفت: دو کتاب دیگر هم در دست دارم که هنوز نامی برایشان انتخاب نکرده ام. یکی از این کتاب ها داستان است و دیگری در عین حال که می تواند قصه باشد یک روایت مضمونی است. با توجه به رویکرد همیشگی ام در روایت قصه، به نوعی می توان این کتاب را شعرـ داستان دانست. ممکن است برای کتاب دوم نام "سونات پاییزی" را انتخاب کنم که هنوز این موضوع قطعی نیست.



وی گفت: داستان این کتاب در فضای گذشته و اکنون و با مضمونی اسطوره ای روایت می شود. قصه مربوط به مردی است که دچار آشفتگی های روانی شده است و این آشفتگی او را به درونش نزدیک کرده است. تصور عموم مردم این است که یک آشفته روانی خویشتن خود را نمی شناسد ولی من در این کتاب در این نوع دید واژگونی ایجاد کرده ام و این مرد در نهایت از تمام قیود اطرافیان و آشنایان راحت شده و به جامعه باز می گردد. مضاف بر این که به معنای جدیدی در زندگی دست پیدا می کند.



این پژوهشگر ادبی با بیان اهمیت موضوع جنگ تحمیلی، گفت: مساله جنگ و مرگ، موضوعی است که نسل جوان ما توجه ویژه ای به آن دارد. جالب است نسلی که جنگ را ندیده و ما فکر می کردیم واکنشی نسبت به آن نخواهد داشت بسیار انسانی با آن روبرو شده و ضمن نشان دادن علاقه وافر، به نقد و بررسی آن مشغول است.



میری گفت: در شعر مدرن هم این علاقه را مشاهده می کنیم. با توجه به این رویکرد نسل جوان به جنگ، به بررسی ادبیات جنگ در مغرب زمین پرداختم. در این کتاب از نویسندگان مشهور جنگی داستانی را آورده ام و نقد و بررسی داستان را بعد از آن نوشته ام. در این کتاب سخن من با نسل جوان این است که ما مشتاق جنگ نیستیم اما باید آن را خوب بشناسیم. در این اثر از احمد دهقان نیز داستانی انتخاب و آن را تحلیل کرده‌ام.