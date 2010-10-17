زمان جدید انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج با بیان این خبر افزود: در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مدیران مسئول مطبوعات، دور بعدی این انتخابات در یکی از روزهای 13 یا 20 آبان ماه برگزار خواهد شد.

سراج که به همراه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی مطهری نماینده قوه مقننه در هیئت نظارت بر مطبوعات، اعضای کمیته نظارتی انتخابات مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات را تشکیل می دهند​ در حالی روزهای 29 مهر یا 6 آبان ماه را به عنوان روز انتخابات اعلام کرده است که روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد با ارسال نمابری تاریخ برگزاری این انتخابات را یکشنبه 25 مهر ماه اعلام کرده است.

اظهارات سراج عضو کمیته نظارتی بر انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات حاکی است که​ انتخابات مزبور در 25 مهر ماه برگزار نخواهد شد.