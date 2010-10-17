مسئولان به یاری جامعه علمی و فرهنگی بشتابند

احد رضایی مدیرعامل شرکت ویژه نشر (مسئول برپایی هشتمین نمایشگاه تخصصی کتابهای دانشگاهی حوزه هنر) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه که از 13 تا 20 مهرماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد و در آن کتابهای تخصصی دانشگاهی هنر و همچنین کتابهای کودک و نوجوان ارائه شد نسبت به سال گذشته فروش کمتری داشت.
وی ادامه داد: شاید بتوان یکی از دلایل پایین آمدن فروش کتابهای این نمایشگاه را پایین بودن قدرت خرید قشر دانشگاهی دانست که این موضوع میتواند اثرات منفی در حوزه پژوهش و آموزش داشته باشد.
مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین الملل ایرانیان با تاکید بر اینکه دستاندرکاران پژوهش و دانشجویان و چهرههای دانشگاهی لازم است به جدیدترین منابع علمی جهان دسترسی داشته باشند عنوان کرد: اگر چهرههای فرهنگی قدرت خرید کتابهای مدنظرشان را نداشته باشند خلئی مهم در حوزه فرهنگ و پژوهش ایجاد میشود که تاثیر مستقیم آن بر عرصه علم و فرهنگ مشهود خواهد شد.
رضایی اضافه کرد: در چنین شرایطی نقش دولت و مسئولان دولتی بیش از پیش بارز خواهد بود و مسئولان مربوطه میتوانند با توجه بیشتر به عرصه فرهنگ و علم و اختصاص یارانههایی قشر دانشگاهی و فرهنگی را برای تهیه کتابهای مدنظرشان یاری رسانند.
وی در پایان عنوان کرد: نتیجه چنین حمایتهایی خود را در پیشرفتهای علمی و فرهنگی نشان خواهد داد و کلیت جامعه از آن منتفع خواهد شد.
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