به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل انجمن موسیقی ضمن اعلام این خبر در نشست رسانه ای که امروز به منظور تازه ترین اجرای ارکستر سمفونیک تهران با حضور 15 نفر از اعضای ارکستر سمفونیک تهران در سالن رودکی برگزار شد به برنامه های ارکستر سمفونیک تهران اشاره کرد و گفت : طبق برنامه ریزی انجام شده توسط انجمن موسیقی و با تصویب شورای ارکستر سمفونیک تهران و همچنین هماهنگی با معاونت هنری قرار شده دو اجرای متفاوت با رهبر غیر ایرانی داشته باشیم که یکی از این رهبران ماتیاس کروگر رهبران جوان موسیقی کلاسیک است که حاضر شده با مبلغ دو هزار دلار ، معادل دو میلیون تومان ارکستر را رهبری کند.

وی در ادامه به چگونگی انتخاب ماتیاس کروگر اشاره کرد و گفت : سال گذشته نماینده ارکستر سمفونیک تهران با سفری که به اروپا برای خرید ساز داشت مطالعه ای بر روی رهبران ارکسترسمفونیک داشت و آقای کروگر به نماینده ارکستر معرفی شد و پس از آن سابقه کار ایشان توسط شورای ارکستر سمفونیک تهران مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت حضور این رهبر جوان مورد موافقت قرار گرفت و در حال حاضر هم 5 تمرین با ارکستر داشته است که به گواه اعضای ارکستر سمفونیک تهران رهبر کار بلدی است و در مدت اندکی که برای تمرین داشته توانسته ارکستر را برای اجرا آماده کند.

ماتیاس کروگر رپرتواری تازه ای به صحنه می برد

سهیل دهبستی نوازنده ویولن ارکستر سمفونیک تهران در ادامه صحبت های رضایی به رپرتواری که ماتیاس کروگر برای اجرا به ارکستر آورده اشاره کرد و گفت : ارکسترسمفونیک تهران رپرتوار تازه ای را در کارنامه کاری خود تجربه می کند به عنوان مثال سمفونی 34 موزارت از جمله سمفونی هایی است که تا کنون توسط ارکستر اجرا نشده است و یا قطعه رقص اسلاو ساخته دووژاک از جمله آثاری است که تا کنون به طور کامل اجرا نشده اما قرار است در این اجرا به طور کامل به روی صحنه برود در گذشته فقط شماره 8 از این قطعه اجرا می شد اما در کنسرت پیش رو شماره 6 و 7 هم اجرا می شود؛ همچنین قرار است قطعه ای از استاد حنانه که بیش از بیست سال است اجرا نشده بار دیگر به روی صحنه برود .

ماتیاس کروگر در ادامه این نشست به سابقه کار خود اشاره کرد و گفت : من اهل آلمان هستم و از 6 سالگلی نوزاندگی پیانو را آغاز کردم و بعد از گذراندن دوران تحصیل خود در حوزه موسیقی به طور تخصصی رشته آهنگسازی و رهبری ارکستر را ادامه دادم و تا کنون ارکسترهای مختلف اروپایی را رهبری کردم و خیلی خوشحالم که در ایران هستم و با ارکستر سمفونیک تهران کار می کنم.

وی در ادامه صحبت های خود درباره وضعیت ارکستر سمفونیک تهران گفت : با تمرین امروز حدود یک هفته است که با اعضای ارکستر سمفونیک تهران درحال تمرین هستم و خوشبختانه با آمادگی خوب اعضا مواجه شدم و انعطاف پذیری بالایی در اجرای قطعات داشتند.

ارکستر سمفونیک تهران روز به روز تقویت می شود

بابک رضایی در ادامه این نشست در پاسخ به مصاحبه منوچهر صهبایی که چندی پیش درباره وضعیت اداری ارکستر سمفونیک در خبرگزاری مهر منتشر شده بود گفت : رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران در مهر ماه سال 1386 به دعوت دفتر موسیقی به مدیریت آقای احمدی برای رهبری ارکستر سمفونیک به تهران آمدند و تا پایان اسفندماه سال 1388 هم قرارداد داشتند و در این مدت وضعیت ارکستر سمفونیک یعنی از سال 1385 تا پایان سال 188 از جهت اداری در بهترین شرایط قرار داشته است و طبق قرار دادهایی که با نوازنده ها بسته شده بود حقوق ماهیانه، بیمه درمانی و بیمه بازنشستگی هریک از آنها به طور کامل پرداخت شده بود و اینگونه نبوده که یک رهبر ارکستر وضعیت اداری را سامان داده باشد.

وی در ادامه افزود : در 6 ماه گذشته برخی از افراد که منافع مالی شان از ارکسترسمفونیک تهران قطع شده بود با برخی از خبرگزاری ها صحبت کردند و حرف های نادرستی را مطرح کردند و بیشتر درجهت سیاه نمایی و تغییر نگاه مردم نسبت به ارکستر قدم برداشته شده بود وعنوان کرده بودند که ارکستر روز به روز ضعیف تر شده است که به اعتقادمن و به گواه اعضای ارکسترسمفونیک تهران چنین نیست و ارکستر روز به روز در حال تقویت است و نکته قابل توجه که برخی از نوزاندگان مانند بردیار کیارس و آقای شریفی که به دلیل سوء نیت رهبر پیشین از ارکستر کنار گذاشته شده بودند بار دیگر به ارکستر برگشتند.

با افتخار اخراج شدم

شریفی نوازنده ترومپت ارکستر سمفونیک تهران در ادامه صحبت های رضایی گفت : من 15 سال است که نوزانده اول ترومپت ارکسترسمفونیک تهران هستم و در زمان منوچهر صهبایی به همراه بهترین نوازنده های ارکستر سمفونیک تهران با افتخار اخراج شدم اما درحال حاضر با تمام وجود در ارکستر ساز می زنم و معتقدم که آینده ارکستر روشن و رو به جلو است.

در پایان این نشست ارسلان کامکار سرگروه نوازندگان ویولن ارکسترسمفونیک تهران در ادامه افزود : پیش از منوچهر صهبایی ارکستر سمفونیک تهران با رهبران خوبی چون لوریس چکناوریان، علی رهبری ، شهرداد روحانی و غیره کار کرده بود اینگونه نبود که ایشان از راه برسند و بخواهند وضعیت ارکستر سمفونیک تهران را سر و سامان دهد ؛ چندی پیش خانم نازنین آقاخان به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران سر تمرین ها حاضر شدند و بدون هیچ ادعایی به مدت 12 روز با قطعات با ارکستر سمفونیک تهران تمرین کردند و اینگونه نیست که با رفتن صهبایی وضعیت ارکستر به هم بریزد اما آنچه مسلم است رفتار رهبرانی که با ارکستر کار کردند دوستانه و کاملا انسانی بوده اما در زمان صهبایی چنین اتفاقی نیافتاد من با میزان آگاهی ایشان کاری ندارم بحث من رفتار و منش ایشان است که متاسفانه با ارکستر خوب برخورد نکرد و آنچه را که ادا می کرد به معنای واقعی نبود .

ارکسترسمفونیک تهران در تاریخ 28، 29 و 30 مهرماه ساعت 21 در تالار وحدت اجرای برنامه دارد.

حاشیه

*قبل از آغاز نشست خبری اعضای ارکستر قطعاتی را به رهبری ماتیاس کروگر درحضور خبرنگاران اجرا کردند.

* نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران با حضور 15 نوازنده ارکسترسمفونیک تهران برگزار شد این نشست به لحاظ حضور بی مورد افراد ارکستر به یکی از تاریخی ترین برنامه های خبری ارکستر سمفونیک مبدل شد که شاید کمتر خبرنگاری در طول فعالیت حرفه ای خود دیده باشد.

*موضوع نشست تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری ماتیاس کروگر بود اما بنا به دلایل نامعلوم به دفاع از عملکرد انجمن موسیقی و نفی فعالیت های رهبر پیشین ارکستر سمفونیک تهران کشیده شد.

*بابک رضایی در میان صحبت های خود از انعکاس مصاحبه منوچهر صهبایی در خصوص وضعیت ارکسترسمفونیک تهران به سیاه نمایی یاد کرد این درحالی است که خبرنگار مهر پس از انتشار این مطلب با روابط عمومی انمجن موسیقی تماس گرفت و اعلام کرد که سرویس موسیقی این خبرگزاری آماده انتشار نقطه نظر مدیریت انجمن است.

* صحبت های مدیرعامل انجمن درباره این مصاحبه و دفاع از عملکرد خود به درازا کشید و همین مسئله اعتراض سایر خبرنگار حاضر در سالن را برانگیخت.

* سهیل دهبستی نوزانده ویولن ارکستر سمفونیک تهران که صحبت های ماتیاس کروگر را ترجمه می کرد حاضر نشد سئوالی مبنی بر درجه چند بودن این ارکستر را بپرسد و گفت اگر ما رهبر درجه یک می خواهیم باید ارکستر درجه یک هم داشته باشیم.

* دستمزدهای هزار و دو هزار دلاری رهبران ارکستر یکی از نکات قابل توجه بود که در نشست امروز مطرح شد و رضایی جذابیت ایران را دلیل قبول چنین دستمزدهای ناچیز از سوی رهبران ارکستر عنوان کرد.