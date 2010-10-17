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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۸:۵۵

مقاله‌نویسی در علوم انسانی-5/

مقاله‌نویسی شیوه‌ای رایج در علوم انسانی نیست

مقاله‌نویسی شیوه‌ای رایج در علوم انسانی نیست

استاد فلسفه و حقوق دانشگاه میامی آمریکا با اشاره به اینکه مقاله رایج‌ترین شوه نگارش در علوم انسانی نیست، گفت: این موضوع که کدام شیوه نگارش در علوم انسانی توسط محقق و اندیشمند انتخاب می‌شود به مسئله مورد بررسی بستگی دارد.

دکتر سوزان هاگ استاد فلسفه و حقوق دانشگاه میامی آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شیوه نگارش رایج در حوزه علوم انسانی یادآور شد: اگرچه کتاب نویسی نیز در حال حاضر در علوم انسانی رایج است ولی متأسفانه باید اظهار داشت برخی کتابها به جای اینکه از حیث محتوا غنی باشند از حیث حجم غنی هستند.

این استاد منطق افزود: متأسفانه برخی کتابها از لحاظ محتوا نازل هستند و اطلاق نام کتاب به آنها با اکراه انجام می‌شود.

وی در مورد اینکه مقالات او تا چه حد با درسگفتارهایش منطبق است نیز گفت: مقالات و نوشته‌های علمی بنده مبتنی بر درسگفتارهایم نیستند. برای نوشتن مقاله نیاز به آزمون فرضیه است و این شیوه از تحقیق با درسگفتار متمایز است.

مؤلف "فلسفه منطق" افزود: البته این به معنای آن نیست که درسگفتارها و مباحث ارائه شده در همایشها و کلاسهای درس به هیچ عنوان نقشی در مقالات بنده ندارند.

وی افزود: گاهی موضوع و ایده‌ای در درسگفتارها و مباحث کلاسی عنوان می‌شود که بنده را برای مطالعه بیشتر در مورد آن و در مراحل بعد تکمیل آن ایده و تحقیق بیشتر ترغیب می‌کند.

کد مطلب 1172225

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