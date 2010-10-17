مهمترین عناوین روزنامه های صبح یکشنبه کشور

ایران :

رئیس جمهور: ایران با تولید بنزین از تحریم‌ها جلو افتاد

رئیس کل بیمه مرکزی: بیمه عمر 200 میلیون تومان شد

مجازات شدید برای توزیع مواد مخدر شیمیایی

جمع‌آوری 3 میلیون فیلم غیرمجاز در یک سال

تفاهم:

وزیر صنایع خبر داد: اعطای وام بلند مدت به صنایع

ثبات دلار، افزایش قیمت سکه در بازار

آغاز فعالیت‌های گازی چین در پارس جنوبی

"تیبا" رقیب پراید در بازار خواهد شد

جام جم :

بازگشت تدریجی رونق به بازار مسکن

اعتصاب‌ ها فرانسه را فلج کرد

تجلیل از دست اندرکاران خودکفایی بنزین



جهان صنعت:

مدیریت ورود کالا به کشور تغییر می‌کند؛ ایجاد تشکل تازه قانونی برای واردات

کاهش قدرت خرید بنزین توسط مردم

مذاکرات در 24 آبان ماه: 1+5 دعوت ایران را پذیرفت

فروش دلار منوط به ارایه بلیت و پاسپورت شد



حمایت:

انقلابی در عرصه چشم پزشکی؛ آغاز تولید انبوه بیوایمپلنت‌های چشمی با حضور رئیس جمهور

معاون سازمان انرژی اتمی ایران: نشتی استخر میانی نیروگاه برطرف شد

در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛ سیاست‌های ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش



خراسان:

تولید بافت‌های طبیعی پیوند چشمی در ایران برای اولین بار در جهان

مهلت مجلس به خودروسازان پایان یافت، برنامه "ارتقا کیفیت"‌ ارایه نشد

قانون جدید مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد

مهلت مجدد دولت برای ثبت حساب بانکی همزمان با آغاز واریز یارانه‌ها



دنیای اقتصاد:

به دنبال اظهارات برنانکه ایجاد شد؛ انتظار برای اعلام سیاست‌های جدید اقتصادی در آمریکا

فروش دلار دولتی مشروط شد

سمند، پارس و 405 جدید می‌آیند



شرق:

جوابیه سازمان بازرسی کل کشور: هیچ پرونده‌ای به دلیل ملاحظات سیاسی بایگانی نشده است

فروش دلار به مردم عادی ممنوع شد

رحیم مشایی درباره پیش شرط هدفمند کردن یارانه‌ها به شرق گفت: ثبات قیمت‌ها، آرامش و برخورد غیرپلیسی



صبح اقتصاد:

اتمام بازبینی بانک مرکزی؛ پرونده تایید صلاحیت به نفع مدیران بانک بسته شد

آماده باش نیروهای بهداشتی در مرز پاکستان

ابلاغ قانون جدید مبارزه با مواد مخدر

فرهیختگان ماجرای ضبط یک میلیون دلار فوتبال ایران توسط امریکا متکی مطرح کرد:رایزنی ایران و 1+5 برای تعیین زمان مذاکرات



کیهان:

خیابان‌های فرانسه به میدان جنگ تبدیل شد

پرداخت وام 150 میلیون تومانی به صنایع پس از هدفمندی یارانه‌ها

وحشت پنتاگون از احتمال انتشار 400 هزار سند درباره جنگ عراق



گسترش صنعت:

تولید صنعتی بیوایمپلنت‌های چشمی برای نخستین بار در جهان

خبرگزاری آلمان: استقبال باشکوه از احمدی‌نژاد موجب خشم صهیونیست‌ها شد

تاکید اروپایی‌ها بر گسترش روابط با ایران



ملت ما:

پاسخ متکی به سخنان کاترین اشتون ؛ تحلیل مواضع ایران در برابر خواست 1+5

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفظ محیط زیست: حتی یک ریال بودجه برای پژوهش در اختیار نداریم

در گفتگو با غلامرضا مصباحی مقدم بیان شد؛ نقد مناسبات مجلس و رئیس جمهور



همشهری:

آخرین فرصت اعلام شماره حساب برای دریافت یارانه

ثبات قیمت طلا و ارز در بازار داخلی

تخریب محیط زیست در دنا از سر گرفته شد؛ آغاز مجدد احداث مسیر خط لوله در جنگل‌های بلوط