مقصر تولید آثار سخیف موسسات ویدئو رسانه هستند

محمدرضا عباسیان دبیرکل ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری و مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری در پاسخ به خبرنگار مهر در ارتباط با تولید آثار سخیف در شبکه نمایش خانگی گفت: مقصر اصلی این تولیدات خود موسسات ویدئورسانه هستند. این تولیدات در همین موسسه‌ها ساخته می‌شود که ما نیز به این روند معترض هستیم. از طرفی باید دلایل ارایه مجوز به آنها نیز بررسی شود. البته مسئولیت این آثار با صاحبان این موسسات است.

وی افزود: موسسات ویدئورسانه از فرصت‌های طلایی که در اختیارشان است به خوبی استفاده نکرده‌اند. آنها این فیلمهای سخیف را با قیمت‌های ارزانی تولید و وارد بازار کرده‌اند و متاسفانه اعتماد مخاطب را از بین برده‌اند. در این راستا هم اداره کل همکاری‌ها سمعی و بصری را نمی‌توانیم مقصر بدانیم .

عباسیان در ارتباط با مدت زمان ورود آثار سینمایی به شبکه نمایش خانگی عنوان کرد: مدت زمان قانونی در این ارتباط وجود نداشته است بلکه فقط پیشنهادی ارایه شده است. این موضوع توافقی است که بین موسسات و صاحبان اثر صورت می‌گیرد. برخی معتقدند هر چقدر این زمان کوتاه‌تر باشد بهتر می‌توانند از فضای تبلیغاتی استفاده کنند البته از طرفی امکان قاچاق فیلم نیز کمتر می‌شود. چرا که هر چقدر فاصله اکران تا عرضه فیلم در شبکه نمایش خانگی کمتر شود، این فرصت را از قاچاقچیان آثار می‌گیریم.

وی ادامه داد: همان طور که می‌دانید قیمت بلیت‌ها در سینما بالا است و از طرفی قیمت محصولات ویدئویی نیز در شبکه نمایشی بسیار پایین است. من درباره کاهش بلیت سینماها در شورای مدیران مسایلی را مطرح کردم که البته مورد موافقت قرار نگرفت. آنها معتقدند می‌توان قیمت فیلمهای بازار ویدئو را بیشتر کرد که من با این موضوع هم مخالفم. در حال حاضر ما به قیمت هزار تومان فیلمها را به عرضه کنندگان در بازار ارایه می‌کنیم و هر فروشگاهی برای هر فیلم 500 تومان سود می‌کند. کسانی هم که این آثار را کپی غیرقانونی می‌کنند فقط 200 تومان هزینه می‌کنند و 800 تومان سود می‌برند. اگر که ما بخواهیم قیمت آثار ویدئویی را بالا ببریم با معضل قاچاق بیشتر روبرو می‌شویم .

دبیر کل ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با راه‌اندازی شبکه اینترانت که پیش از این داروغه‌زاده مدیر سابق این ستاد پیشنهاد داده بود، گفت: برنامه راه‌اندازی شبکه اینترانتی در برنامه‌های فعلی ما نیز وجود دارد. اما در این ارتباط مشکلاتی با مخابرات وجود دارد. از طرفی سازمان صدا و سیما نیز تعبیر غلطی از این شبکه دارد و فکر می کند که این یک شبکه تلویزیونی است. در حال حاضر زیرساخت‌های شبکه اینترانتی پیگیری می‌شود سرمایه‌گذاران نیز موارد را بررسی می‌کنند. اگر این شبکه اینترانتی راه‌اندازی شود مطمئن باشید انقلاب بزرگ در عرصه فرهنگی رخ خواهد داد زیرا هیچ امکان کپی برای استفاده کنندگان وجود ندارد.