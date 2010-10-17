تجربه و انگیزه بالا دلیل انتخاب علیدوستی بود/ وضعیت پیکان نگران کننده است

محمود شیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل انتخاب حمید علیدوستی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه گفت: این مربی در دوره‌های اول و دوم لیگ برتر در پیکان حضور داشت و ضمن داشتن سوابق خوب در این تیم، شناخت مناسبی از وضعیت باشگاه داشته و می‌تواند به خوبی از امکانات مجموعه برای موفقیت تیم استفاده کند.

وی با بیان اینکه سیامک رحیم‌پور هم به عنوان دستیار علیدوستی در تیم پیکان انتخاب شده که این مربی هم سال‌ها در پیکان حضور داشت، افزود: علیدوستی در این مدت که در لیگ برتر مربیگری نمی‌کرد، مطالعات خوبی داشت، ضمن اینکه این مربی انگیزه بالایی دارد تا دوباره توانایی خودش را با تیم پیکان به اهالی فوتبال نشان دهد.

مدیرعامل باشگاه پیکان در مورد اینکه نظر علیدوستی در مورد تیم پیکان چیست؟، اضافه کرد: وی از عملکرد بازیکنان در جریان بازی پیکان و سپاهان رضایت داشت و تاکید کرد با این تیم و بازیکنان می‌تواند نتایج خوبی را در لیگ برتر بدست آورد.

وی همچنین اظهارد اشت: علیدوستی اعتقاد دارد شکست برابر سپاهان آخرین باخت تیم در قزوین بود. البته برای رفع نقاط ضعف تیم یک مدافع، یک هافبک و یک سانتر فوروارد نیاز دارد که بزودی این بازیکنان جذب خواهند شد تا تیم با کمترین مشکلی در مسابقات آینده به میدان برود.

شیعی در پایان در خصوص وضعیت فعلی تیم پیکان در جدول رده بندی لیگ برتر گفت: وضعیت تیم نگران کننده است اما از بازی حذفی روز دوشنبه تیم برابر کاوه، همگان شوک مثبت تغییرات در تیم پیکان را شاهد خواهند بود و تیم روز به روز به شرایط مطلوب و ایده آل نزدیک‌تر خواهد شد.