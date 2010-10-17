تاکنون پنج میلیارد ریال به هتل آبعلی خسارت وارده شده است

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، مرتضی همتی ظهر شنبه در نشست شوراهای اسلامی شهرستان دماوند طی سخنانی خاطرنشان کرد: به رغم اعتباراتی که برخی نهادهای دولتی برای روشنایی معابر دریافت می کنند همچنان بسیاری از این مسیرهای شهری و روستایی از فقدان سامانه های مذکور رنج می برند.

این مسئول ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی را مسبب فرار سرمایه گذاران بخش خصوص از دماوند دانست و افزود: ناهماهنگی بین برخی نهادهای دولتی در شهرهای مختلف شهرستان دماوند موجبات معطل ماندن و در نهایت انصراف سرمایه گذاران بخش خصوصی از مشارکت در طرحهای مختلف را فراهم آورده است.

وی با اشاره به تخریب سرمایه های شهرستان دماوند عنوان کرد: در شهرستان دماوند داشته های تاریخی و گردشگری ارزشمندی وجود دارد که برخی از این آثار در معرض تخریب تدریجی قرار دارند.

همتی ادامه داد: از جمله این آثار می توان به قدیمی ترین سازه بتنی و نخستین میهمانسرای سبک مدرن ایران، هتل آبعلی اشاره کرد که تا کنون نزدیک به پنج میلیارد ریال خسارت بدان وارد شده است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند شهرداری را نهادی پرمسئولیت و کم اقتدار ارزیابی کرد و اظهار داشت: مجریان برای اجرای هر قانون و مصوبه ای نیازمند ابزار قدرت هستند.

این مسئول بیان داشت: با توجه به حوزه اختیارات و فعالیتهای گسترده شهرداریها اقتدار لازم در این نهاد وجود ندارد و دیده می شود بعضا برخی از شهرداران به کرات مسیر ساختمان شهرداری تا دادگاه را طی می کنند.

وی با گلایه از عدم هماهنگی با نهاد شورایی مناطق مختلف شهرستان دماوند پیرامون تهیه طرحهای هادی روستایی عنوان کرد: متاسفانه به رغم نص صریح قانون پیرامون لزوم پیشنهاد اولیه شهرداری و تصویب بعدی شورای اسلامی جهت تهیه طرحهای هادی و تفضیلی، کارکرد مذکور هیچگاه به مرحله اجرا در نیامده است.