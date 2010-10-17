رئیس جمهور باطرح تشکیل معاونت امورزنان موافقت نکرد

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: رئیس جمهور هنوز به ضرورت تشکیل این معاونت نرسیده چون عقیده دارد اگر همین مرکز امور زنان حمایت و تقویت شود و میدان عمل را برای این مرکز وسیع تر کنند می تواند کارهای مهم و بزرگی انجام دهد.

وی افزود: با وجود اینکه اعضای فراکسیون زنان مجلس تشکیل معاونت امور زنان را یک ضرورت می دانند ولی ایجاد این تشکیلات نیاز به موافقت رئیس جمهور دارد.

سخنگوی فراکسیون زنان در مورد طرح ایجاد ساختار فراقوه ای زنان توسط اساتید زن دانشگاهها و موافقت مسئولان نظام با این طرح اظهار داشت: مطلب طرح شده در دیدار اساتید زن دانشگاهها با رهبر معظم انقلاب سربسته بود و به دلیل فرصت کم، آن طور که باید این موضوع مطرح نشد. انتظار ما این است که طرح مورد نظر را با مجلس در میان گذاشته و دیدگاههای خود را مطرح کنند تا مجلس مقدمات اجرایی شدن آن را فراهم کند و ما از آن حمایت می کنیم.

افتخاری در مورد ظرفیت ایجاد ساختار فراقوه ای برای زنان در کشور گفت: هم اکنون ساختار فرا قوه ای که به امور زنان بپردازد در کشور داریم. مرکز امور زنان در بحث اجرا این اقدامات را انجام می دهد و هماهنگی دستگاههای مختلف را بر عهده دارد و شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز در بخش سیاستگذاری این مسئولیت را عهده دار است.

وی با بیان اینکه باید دید آیا مطرح کنندگان این ایده ایجاد چنین ساختاری در کشور را در اجرا، سیاستگذاری و هم اندیشی و یا سایر بخشها مد نظر داشته اند گفت: اگر بحث سیاستگذاری باشد شورای فرهنگی اجتماعی زنان را در کشور داریم که فرا قوه ای است و زنان مجلس نیز در آن عضویت دارند و از دستگاههای مختلف در آن شرکت می کنند که به هیچیک از قوا وابسته نیست.