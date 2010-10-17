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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۸:۵۸

"اصطلاحات کلیدی در منطق" منتشر شد

کتاب "اصطلاحات کلیدی در منطق" اثر جان ویلیامسون از سوی انتشارات بین المللی کانتینیوم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سری کتابهای انتشارات کانتینیوم درباره مفاهیم و اصطلاحات کلیدی در فلسفه که ویژگی ویژگی آنها طرح مباحث به صورت خلاصه و مفید است. در هر مجموعه علاوه بر اصطلاحات کلیدی به متفکران و فیلسوفان برجسته اشاره شده و این اصطلاحات در آرای آنها مورد توجه قرار می‌گیرند.

کتاب حاضر به طور اختصار به بررسی مباحث و مفاهیم اصلی منطق می‌پردازد و کاربست آنها را در سایر حوزه‌های فلسفه مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این کتاب آرای منطق‌دانان برجسته و مهم نیز مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و لیستی از آثار مهم به نگارش درآمده در منطق ارائه می‌شود.

کد مطلب 1172234

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