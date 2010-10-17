"اصطلاحات کلیدی در منطق" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سری کتابهای انتشارات کانتینیوم درباره مفاهیم و اصطلاحات کلیدی در فلسفه که ویژگی ویژگی آنها طرح مباحث به صورت خلاصه و مفید است. در هر مجموعه علاوه بر اصطلاحات کلیدی به متفکران و فیلسوفان برجسته اشاره شده و این اصطلاحات در آرای آنها مورد توجه قرار می‌گیرند.

کتاب حاضر به طور اختصار به بررسی مباحث و مفاهیم اصلی منطق می‌پردازد و کاربست آنها را در سایر حوزه‌های فلسفه مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این کتاب آرای منطق‌دانان برجسته و مهم نیز مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و لیستی از آثار مهم به نگارش درآمده در منطق ارائه می‌شود.