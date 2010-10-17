سمنان در سکوی اول پیشرفت مسکن مهر کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، عباس رهی شامگاه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان شاهرود گفت: امسال هشت میلیارد و 500 میلیون تومان برای زیرساختهای مسکن مهر در استان اختصاص یافته است که 5 میلیارد تومان این اعتبار از طرف دولت و مابقی از بودجه استان تامین می شود.

وی با بیان اینکه استان سمنان از نظر ایجاد اشتغال تعهد شده در کشور نیز رتبه اول استان ها را دارد، گفت: از مجموع 47 هزار و 527 شغلی که استان سمنان برای ایجاد آن به دولت تعهد داده است، 33 هزار و 599 شغل تاکنون ایجاد شده است.

استاندار سمنان تصریح کرد: در زمینه ایجاد شغل بیش از 70 درصد میزان شغل تعهد شده است.

وی با اشاره به اجرای نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی سمنان و شاهرود گفت: این دو نیروگاه به صورت یکسان ساخته می شود و همزمان به بهره برداری می رسند.

رهی با اشاره به اینکه اجرای طرح اقتصادی هدفمند کردن یارانه ها در جامعه باعث تحقق عدالت اقتصادی می شود، گفت: طرح هدفمند کردن یارانه ها با همکاری مردم به خوبی اجرا می شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه کمبود آب مشکل اساسی توسعه استان سمنان است، گفت: برای تامین آب استان برنامه های بلند مدتی برنامه ریزی شده است.