سمنان در سکوی اول پیشرفت مسکن مهر کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، عباس رهی شامگاه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان شاهرود گفت: امسال هشت میلیارد و 500 میلیون تومان برای زیرساختهای مسکن مهر در استان اختصاص یافته است که 5 میلیارد تومان این اعتبار از طرف دولت و مابقی از بودجه استان تامین می شود.
وی با بیان اینکه استان سمنان از نظر ایجاد اشتغال تعهد شده در کشور نیز رتبه اول استان ها را دارد، گفت: از مجموع 47 هزار و 527 شغلی که استان سمنان برای ایجاد آن به دولت تعهد داده است، 33 هزار و 599 شغل تاکنون ایجاد شده است.
استاندار سمنان تصریح کرد: در زمینه ایجاد شغل بیش از 70 درصد میزان شغل تعهد شده است.
وی با اشاره به اجرای نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی سمنان و شاهرود گفت: این دو نیروگاه به صورت یکسان ساخته می شود و همزمان به بهره برداری می رسند.
رهی با اشاره به اینکه اجرای طرح اقتصادی هدفمند کردن یارانه ها در جامعه باعث تحقق عدالت اقتصادی می شود، گفت: طرح هدفمند کردن یارانه ها با همکاری مردم به خوبی اجرا می شود.
استاندار سمنان با بیان اینکه کمبود آب مشکل اساسی توسعه استان سمنان است، گفت: برای تامین آب استان برنامه های بلند مدتی برنامه ریزی شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید به سیستم آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی توجه ویژه ای شود، گفت: یکی از راه های اساسی در جهت تامین آب شرب بهره وری بیشتر از منابع آبی موجود است.
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