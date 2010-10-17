به گزارش خبرنگار مهر، رضا عطاران چهرهای است که مانند بسیاری از چهرههای دهه 60 و 70 سینمای ایران نمونههایی مثل علیرضا خمسه و اکبر عبدی از تلویزیون به سینما آمده است، تلاشهای او در دهه 70 و پس از موفقیت برنامه "ساعت خوش" در آن سالها فرجام خوشی نداشت و فیلمهایی که با حضور عطاران ساخته میشد موفقیتی در گیشه نداشت.
در سالهای اخیر عطاران با ساخت مجموعههای پربینندهای مثل "خانه به دوش"، "ترش و شیرین" و "متهم گریخت" به ستارهای طناز و محبوب تبدیل شد، چهرهای دوست داشتنی که تقلید مهران مدیری را نمیکرد و به دنبال پیدا کردن راه و روش ویژه خود در طنز تلویزیون بود.
رضا عطاران و سعید آقاخانی در نمایی از "بعد از ظهر سگی سگی"
با این پشتوانه و با پرسونایی که عطاران در تلویزیون به دست آورده بود تهیهکنندگان سینما دوباره به سراغ عطاران آمدند، فیلم "کلاهی برای باران" با تکیه بر پرسونای آشنای این بازیگر یعنی دزد خرده پای دلپاک شکل گرفته بود فروش خوبی در گیشه کرد و راه عطاران را برای ورود پررنگ در سینما باز کرد.
توفیق فیلمهای سینمایی "خروس جنگی"، "توفیق اجباری" و "قرنطینه" در جذب مخاطب به پرکاری عطاران منجر شد، به گونهای که او در کنار کارگردانی و بازی در مجموعههای طنزش در سال 86 شش فیلم و در سال 87 پنج فیلم بازی کرد، عطاران تلاش کرده نقشهای متفاوتی بازی کند هر چند این تلاشها کمتر به نتیجه میرسد اما در کارنامه سالهای اخیر او تجربههای خوبی مثل بازی در نقش کوتاهی در فیلم "هفت و بیست دقیقه" به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور و "صندلی خالی" ساخته سامان استرکی وجود دارد.
عطاران در فیلم سینمایی "از ما بهترون" به کارگردانی مهرداد فرید هم تلاش کرد از پرسونای همیشگی فاصله بگیرد و جنس بازیاش را تغییر داد، حاصل کار قابل قبول بود اما فیلم در گیشه فروش زیادی نداشت. به نظر میرسد تماشاگر این سیمای تازه را از کمدین محبوبش دوست ندارد و او را در نقشهای همیشگی بیشتر میپسندد.شاید هم عطاران هم مانند چهرههای دیگر آنقدر مورد استفاده قرار گرفته که جذابیت و تازگیاش را برای تماشاگر از دست داده است.
رضا عطاران در فیلم سینمایی "بعد از ظهر سگی سگی" به کارگردانی مصطفی کیائی هم نقشی تازه بازی کرده، با گریمی متفاوت و اغراق شده که چهره جدیدی از او به ما نشان میدهد در کنار مجید صالحی قرار گرفته تا مخاطب مجموعههای طنز تلویزیون را به سالنهای سینما بیاورد. فروش فیلم در این روزها در اندازه معمولی و قابل پیشبینی بوده و اتفاق ویژهای در گیشه سینماهای نمایش دهنده این فیلم نیفتاده است.
باید دید در شرایطی که ستاره اقبال بازیگران سینما افول کرده و عملا در پائیز فیلم پرفروشی در گیشه سینمای ایران نبوده عطاران میتواند نجات دهنده باشد و با اتکا به محبوبیتش در جعبه جادو تماشاگران را به سالنهای سینما بیاورد یا باید بپذیریم او ستاره قاب چند اینچی تلویزیون است و بر پرده نقرهای جایی ندارد.
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