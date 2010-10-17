دایره المعارف ورزشهای سنتی تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرمسار، غلامرضا جعفری شامگاه شنبه در مراسم برگزاری همایش بازی های بومی و محلی روستایی و عشایری گرمسار گفت: تلاش شده در دایره المعارف بازی ها و ورزش های سنتی 420 نوع بازی روستایی و عشایری با کارکردهای علمی و با توجه به تنوع فرهنگی در سند توسعه ورزش های روستایی ثبت شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد بازی های محلی ایران 2 هزار و 400 بازی شناسایی شده است، گفت: طناب کشی، هفت سنگ، کشتی، کمربند بازی و اسب دوانی از جمله بازیهای محلی است.

جعفری با بیان اینکه 220 هزار ورزشکار روستایی در کشور فعالیت می کنند، گفت: برگزاری جشنواره های بومی و محلی سمبل و تجلی ارزش های فرهنگی و فرهنگ حاکم بر جامعه اسلامی است.

به گفته وی، این بازی ها نشاط خاصی را برای افراد جامعه ایجاد و سنت دیرینه ما را دوباره مهندسی می کند.

رئیس فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری کشور با اشاره به اینکه فعالیت‌های این فدراسیون بر اساس فرهنگ و تفکر ایرانی پایه‌ریزی شده است، گفت: احیا و ترویج ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی و محلی با رویکرد فرهنگی از محورهای فعالیت این فدراسیون است.

در این همایش در روستای حسین آباد کرد ها در آرادان شهرستان گرمسار17 بازی بومی نظیر اسب دوانی، کشتی و طناب کشی اجرا شد.