کمیته انضباطی حسن اشجاری را تا اطلاع ثانوی محروم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اشجاری را به دلیل رعایت نکردن موازین اخلاقی و به کاربردن الفاظ ناشایست در دیدار برابر سایپا تا اطلاع ثانوی از حضور در مسابقات لیگ برتر محروم کرد.

اشجاری پیش از این با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استیل آذین از این تیم نیز اخراج شده بود.

قرار است کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در نشستی در خصوص این بازیکن تصمیم گیری کند.

حسن اشجاری در اواسط نیمه دوم بازی استیل آذین برابر سایپا در هنگام پرتاب اوت، ناگهان به سمت تماشاگران بازگشت و علیه آنها فحاشی کرد.