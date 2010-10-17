چالشهای اوباما؛ از کسری بودجه تا کاهش مخارج نظامی انگلیس در افغانستان

جنگ افغانستان در حالی وارد دهمین سال اشغال شده است که آخرین نظرسنجی ها حکایت از کاهش چشمگیر حمایت آمریکایی ها از این جنگ دارد.

در همین حال نظرسنجی جدید شبکه "سی ان ان" و "او آر سی" نشان داد که تنها 37 درصد از آمریکایی ها جنگ افغانستان را در این نقطه زمانی تایید می کنند، این درحالیست که این رقم در دو ماه گذشته 44 درصد بوده است.

این نظرسنجی نشان داد که با توجه به اعزام نظامان بیشتر به افغانستان و افزایش آمار تلفات نظامیان، 52 درصد از آمریکایی ها این جنگ را ویتنامی دیگر توصیف می کنند.

همچنین درحالیکه مقامات آمریکایی این آمار و افزایش خشونت ها در افغانستان را تایید نمی کنند، نظرسنجی های مختلف حکایت از افزایش مخالفین جنگ و تمایل مردم آمریکا به پایان دامنه توسعه طلبی مقامات خود در این جنگ دارد، چنانچه اوایل بهار گذشته حدود 53 از مردم ایالات متحده بر ادامه این جنگ تاکید داشتند اما نظرسنجی سی ان ان نشان از نارضایتی آمریکایی ها از سیاست خارجی دولت "باراک اوباما" بود.

در عین حال می توان به این نکته اشاره کرد که علاوه بر افزایش مخالفین جنگ در آمریکا کاهش بودجه نظامی انگلیس موضوع دیگری است که آمریکا از این بابت بسیار ابراز نگرانی کرده است زیرا کاهش مخارج جنگ لطمات زیادی به منافع دولت آمریکا وارد می کند.

بیم آمریکا از کاهش نقش انگلیس در جنگ افغانستان

در واقع برنامه های انگلیس برای کاهش هزینه های نظامی هشدارهایی را از سوی مقامات آمریکایی به همراه داشت، به طوری که این نگرانی ها ابتدا در محافل خصوصی و اخیرا توسط "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه به صورت آشکار بیان شد.

کلینتون ضمن ابراز نگرانی درباره کاهش هزینه های نظامی انگلیس بر این موضوع پافشاری کرد که بریتانیا و هر کشور دیگر عضو ناتو مسئول حفظ هزینه های نظامی خود برای پدافند مشترک هستند.

اگرچه دولت انگلیس تنها حدود 10 درصد از هزینه های نظامی آمریکا را در بردارد، می توان گفت که بریتانیا یکی از کشورهایی هست که بیشترین مخارج نظامی را در جهان دارد. همچنین اشغال افغانستان که وارد دهمین سال شده، بیشترین هزینه های نظامی را در تمام دوران جنگ در بر داشته است و احتمال بیشتر شدن مخارج نظامی این جنگ وجود دارد و شماری از کشورها به سادگی به این موضوع پی بردند که نمی توانند نیروهای خود را برای همیشه در این کشور نگاه دارند و دولت انگلیس پس از آمریکا بیشترین شمار نظامیان را در افغانستان دارد و کاهش هزینه های نظامی بریتانیا می تواند لطمات زیادی را به دولت آمریکا که ادعا دارد این جنگ یک ماموریت بین المللی است، بزند.

همچنین در حالیکه دولت آمریکا با معماهای لاینحلی در زمینه سیاست خارجی مواجه است، رسانه ها از مشکلات عدیده این کشور در زمینه سیاست داخلی گزارش می دهند که از جمله مهمترین این مشکلات می توان به افزایش کسری بودجه در آستانه برگزاری انتخایات میان دوره ای کنگره اشاره کرد.

کسری بودجه تهدیدی واقعی برای آمریکا

کسری بودجه یکی از مشکلات اصلی دولت آمریکاست و در این میان و در آستانه برگزاری انتخایات میان دوره ای کنگره که مقدمه ای است برای انتخابات ریاست جمهوری 2012 ، می تواند ضربه ای بر این حزب باشد.

دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد: کسری بودجه سال مالی 2010 آمریکا که در تاریخ 30 سپتامبر به پایان رسیده با گذشتن از مرز یک تریلیون دلار به یک میلیارد و و 290 میلیارد دلار رسید.

همچنین کارشناسان بودجه 2009 را سالی سیاه برای بازار کار در آمریکا دیده بودند و پیش بینی کرده بودند که تا پایان سال میزان بیکاری تا ده درصد افزایش یابد.

این خبر در حالی منتشر شد که چندی پیش "بن برنانکه" رئیس بانک مرکزی آمریکا در سخنانی هشدار داد که ایالات متحده در آستانه یک بحران مالی بسیار جدی تر قرار دارد.

در نهایت می توان گفت که دولت آمریکا علاوه بر مشکلات داخلی خود مشکلات بسیاری را در زمینه سیاست خارجی از جمله جنگ افغانستان با عنایت به افزایش شمار مخالفین جنگ و تردید بسیاری از کشورهای عضو ناتو برای حضور مستمر نظامیان خود در این کشور دارد.