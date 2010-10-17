رئال مادرید با کمک بارسلونا صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید شنبه شب در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لالیگا با نتیجه 4 بر یک در زمین مالاگا به برتری رسید. برای رئال مادرید در این دیدار گونزالو هیگواین (30 و 65) و کریستیانو رونالدو (45 و 51- پنالتی) گلزنی کردند.

بارسلونا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته در حالی که با تک گل دقیقه 38 پابلو هرناندز در نیوکمپ از والنسیا عقب بود با دو گل آندرس اینیستا (48) و کارلس پویول (63) صدرنشین رقابت های لالیگا را شکست داد.

آتلتیکومادرید هم با دو گل سیمائو سابروسا (38) و دیه گو کاستا (73) مقابل میهمان خود ختافه به برتری رسید.

برنامه ادامه رقابت های هفته هفتم به شرح زیر است:

* دپورتیوولاکرونا - اوساسونا

* لوانته - رئال سوسیه داد

* مایورکا - اسپانیول

* راسینگ سانتاندر - آلمریا

* آتلتیک بیلبائو - زاراگوزا

* اسپورتینگ گیخون - سویا



ویارئال هم دوشنبه شب در آخرین بازی هفته در زمین هرکولس به میدان می رود و در صورت پیروزی، صدرنشین رقابت های لالیگا خواهد شد.

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 17 امتیاز

2- بارسلونا 16 امتیاز - تفاضل گل 6+

3- والنسیا 16 امتیاز - تفاضل گل 6+

4- ویارئال 15 امتیاز (یک بازی کمتر)

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18- راسینگ سانتاندر 4 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- رئال زاراگوزا 3 امتیاز - تفاضل گل 5- (یک بازی کمتر)

20- دپورتیوولاکرونا 3 امتیاز - تفاضل گل 8- (یک بازی کمتر)