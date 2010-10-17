دکتر امیدوار رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پژوهش های انجام گرفته برای رفع آلاینده های مسجد سلیمان افزود: از زمان آخرین نتایج تحقیقاتی که درباره میزان آلاینده های زیست محیطی شهر مسجد سلیمان صورت گرفته است 20 سال می گذرد و اگر تحقیقات جدیدی هم انجام شده باشد نتایج آن اعلام نشده است.

وی اضافه کرد: از سال های 68 و 69 گروه های متعددی تحقیقاتی را انجام دادند که آیا اصلاً مسجد سلیمان قابل سکونت است یا خیر که این موضوع به مصوبه دولت در همان سالها منجر شد و مقرر شد مسجد سلیمان جابجا شود چرا که نشت گاز و نفت در این منطقه قابل کنترل نیست.

رضایی اظهار داشت: مصوبه دولت اجرایی نشد. نه شهر جدیدی برای مردم درست شد و نه شهر قدیمی جابجا شد، همین موضوع مردم را مجبور کرد که در همان شهر به زندگی خود ادامه دهند تا حداقل بخش هایی از آن اصلاح شود، چند نقطه جابجا شود و جلوی آلودگی گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح جامع مسجد سلیمان به تصویب دولت رسیده و قرار است بر اساس این طرح جامع برای 5 تا 6 هزار منزل مسکونی که در مناطق آلوده هستند، جابجا شوند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به مسئولیت محیط زیست در طرح جامع گفت: بر اساس این طرح، محیط زیست مسئول اندازه گیری گازهای سمی است و مسئولیت دارد میزان این گازها را اندازه بگیرد و با استانداردهای جهانی مطابقت دهد و سپس به دولت اعلام کند.

وی با انتقاد از طرح های تحقیقاتی پراکنده که در سطح استان خوزستان درباره آلایندگی مسجد سلیمان انجام می گیرد، گفت: صحبت هایی شده که طرح های تحقیقاتی در این زمینه انجام گیرد اما متاسفانه طرح جامع مطالعاتی برای مسجد سلیمان و رفع آلاینده های آن تهیه نشده است و هر دانشگاه و مرکز تحقیقاتی به طور مستقل فعالیت می کند.

رضایی اظهار داشت: متاسفانه طرح جامعی که باید درباره آلودگی آب، میزان گاز در نقاط مختلف و خاک تهیه می شده، صورت نگرفته است.

وی با اشاره به تذکرات مجلس درباره اجرای طرح جامع گفت: به محیط زیست تذکر داده شده است که این طرح جامع جدی گرفته شود. در این راه محیط زیست باید با ایجاد پایگاه تحقیقاتی این آلودگی ها و میزان آن را در شهر مسجد سلیمان رصد کند که البته این کار تاکنون اجرایی نشده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: صحبت هایی با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفته است تا در این حوزه فعال تر شوند و بتوانند مشکلات را حل کنند.

وی از ارائه گزارش علمی پزشکی در خصوص میزان آسیب های سلامتی این منطقه خبر داد و گفت: قرار شده است دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گزارش علمی پزشکی در این زمینه تهیه کند تا به عنوان مبنایی برای پگیری های حقوقی در این زمینه مدنظر قرار گیرد.

رضایی گفت بر اساس گزارش های متعددی که از پزشکان در مورد بالا بودن مشکلات در این منطقه ارائه شده است، میزان آسم و بیماریهای ریوی، برخی از سرطانها و بیماریهای پوستی در این شهر نسبت به سایر مناطق بیشتر است.

وی اضافه کرد: بررسی اولیه این مشکلات به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز منعکس شده است و قرار شد که دانشگاه نیز طرح جامعی برای تامین سلامت این منطقه تدوین کنند که در مجلس نیز پیگیری خواهد شد.