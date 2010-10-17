آرای جان لاک بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی دیدگاه جان لاک درباره مدارا در اثر کلاسیک او با عنوان "درباره مدارا" اختصاص دارد.

جان لاک (1632-1704) یکی از بزرگترین فیلسوفان روشنگری است. لاک فیلسوف انگلیسی و بنیانگذار لیبرالیسم و از اصحاب قرارداد اجتماعی است. اندیشه و آثار لاک تأثیر بسزایی در پیشبرد معرفت شناسی و فلسفه سیاسی داشته است.

آموزه‏هاى مداراى دینى در شکل کلاسیک، در نامه‏اى "درباره مدارا" اثر جان لاک، به تفصیل آمده است. لاک در این اثر مدعى تعیین رابطه مناسب میان دین و سامان مدنى است.

لاک این اثر را در سال 1689 میلادی به نگارش در آورده است. این اثر یکی از مهمترین آثار در باب نظریه سیاسی مدارا و همچنین از آثار اصلی در سنت لیبرالیسم است. وی از ایده مدارا در سه نامه که به انتقادات روحانی انگلیکن به نام پروست نوشته دفاع می‌کند.

این کتاب با عنوان "دیدگاه لاک درباره مدارا" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.