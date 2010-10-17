90 پروژه گلستان به سرمایه گذاران مقیم خارج معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا صبح یکشنبه در جمع مسئولان استان در استانداری افزود: این همایش فرصتی مناسبی برای معرفی ظرفیتها و پتانسیل های استان به سرمایه گذاران بوده است.

وی اظهار داشت: همایش سرمایه گذاران مقیم خارج کشور با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی در شیراز برگزار شد تا توانمندیهای مختلف علمی، اقتصادی و ویژگی های فرهنگی و جاذبه های سیاحتی، زیارتی استانها به ایرانیان خارج از کشور، معرفی شود.



وی گفت: همایش سرمایه گذاران مقیم خارج کشور در اوایل خردادماه سال جاری در شیراز با حضور استانهای سراسر کشور و سرمایه گذاران و بازرگانان ایرانی مقیم خارج از کشور برگزار شد.



به گفته مهدوی، برای این همایش، هشت پروژه(پانل) زیربنایی سرمایه گذاری در بخشهای راه و ترابری، نفت، گاز و پتروشیمی، انرژی، صنعت و معدن، نوسازی بافتهای فرسوده و عمران شهری، ساختمان و صنایع وابسته ، کشاورزی و مواد غذایی و گردشگری و توریسم درمانی تعریف شده است.

گلستان در این همایش مسئول پانل کشاورزی بوده است.

