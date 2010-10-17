به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیخانی در جمع خبرنگاران گفت: سناریوی تلفیقی وزارت بازرگانی برای تغییر در قیمت نان به تصویب کارگروه طرح تحول اقتصادی رسید و بر این اساس، قرار بر این شد که حمایت از خرید تضمینی گندم صورت گیرد و در عوض، یارانه تخصیصی به تولیدکنندگان نان حذف و به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود.

معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به سئوال مهر افزود: در این حالت، پرداخت قیمت گندم به کشاورزان به قیمتهای جهانی خواهد بود و مصرف کنندگان نیز با دریافت یارانه های نقدی، خود تصمیم می گیرند که نان را با چه قیمتی از نانوایان آزادپز خریداری کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که اغلب مردم نان یارانه ای استفاده می کنند و تنها بخش کوچکی از جامعه به استفاده از نانهای آزادپز رو آورده اند، گفت: هم اکنون 54 هزار نانوایی در کشور وجود دارد که از این رقم، 10 هزار نانوایی آزادپز هستند، این درحالی است که مردم نیز کیفیت را به قیمت در خرید نان ترجیح می دهند.

به گفته علیخانی، در فرآیند آزادسازی قیمت نان، مبلغ یارانه مستقیم به مردم پرداخت می شود. از سوی دیگر، قیمت آرد نیز با قیمتهای جهانی در اختیار آزادپز ها قرار می گیرد که با توجه به آنکه قیمت آرد هم اکنون بالاتر از قیمت جهانی است، در نتیجه قیمت نان آزادپزها کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: سرانه مصرف نان و یارانه تخصیصی به هر یک از مردم باید تجزیه و تحلیل شود.

علیخانی تاکید کرد: آنچه که از اهمیت برخوردار است، این است که دولت و مجلس به سمت حرکتی نخواهند رفت که وضعیت از حال فعلی بدتر شود. از سوی دیگر، قیمت گندم در دنیا ارزانتر از گندم داخلی است که به قیمت خرید تضمینی از کشاورز خریداری می شود و در اختیار نانوا قرار می گیرد، بنابراین قیمتها کاهش می یابند.

معاون وزیر بازرگانی گفت: خرید تضمینی گندم همچون گذشته انجام می شود؛ ولی قیمتی که آرد در اختیار نانوا قرار می گیرد، به قیمتهای جهانی است که ارزانتر از قیمت داخلی است.

وی در خصوص کیفیت گندم خریداری شده از کشاورزان گفت: به دلیل برخی مسائل، کیفیت گندم تولیدی کشاورزان در سال جاری 3 تا 5 درصد کاهش داشته است.

علیخانی همچنین در خصوص نان صنعتی نیز اظهارداشت: هم اکنون ظرفیت تولید نان در کشور 31 هزار تن است که باید 5 درصد آن معادل 1500 تن از طریق نانهای صنعتی تامین شود، اما هم اکنون 1000 تن از تولید نان کشور از سوی نانوایی های صنعتی است.

وی اظهار داشت: دلیل عقب ماندن از برنامه کندی نصب ماشین آلات و استفاده از تسهیلات بانکی است که امیدواریم در طول برنامه پنجم، 40 درصد از تولید نان کشور به عهده نانوایی های صنعتی باشد.

معاون وزیر بازرگانی در خصوص بهره گیری نانوایی های صنعتی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی گفت: یکی از مشکلات عقب ماندن از برنامه ها نیز محدودیت در بهره گیری از این منابع است، این درحالی است که 70 درصد سرمایه لازم برای راه اندازی یک واحد از سوی وزارت بازرگانی و 30 درصد از طریق آورده سرمایه گذار تامین می شود.

به گزارش مهر، چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان با هدف اصلاح الگوی مصرف نان و با حضور 138 شرکت داخلی و خارجی از امروز یکشنبه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار کرد که این نمایشگاه تا 29 مهرماه ادامه خواهد داشت.

علاوه بر اصلاح الگوی مصرف نان، فرهنگ سازی مصرف نان صنعتی و چگونگی سرمایه گذاری در صنعت نان از جمله اهداف اصلی این نمایشگاه به شمار می رود که با محورهای بهبود کیفیت نان، کاهش هزینه های تولید و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت و کاهش ضایعات و تامین سلامت مردم همراه خواهد بود.

در چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان 51 شرکت از کشورهای آلمان، هلند، فرانسه، ترکیه، انگلیس، سوئد، سوئیس، ایتالیا، کانادا، امارات متحده عربی، اسپانیا و فنلاند حضور دارند.