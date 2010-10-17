شهرک سازی صهیونیستی و دو چهره متفاوت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریة مصر امروز در مقاله ای با عنوان "شهرک سازی و آمریکای دو چهره" نوشت: بر اساس اعلام روزنامه یدیعوت آحارونوت، بنیامین نتانیاهو موافقت آمریکا را برای احداث واحدهای جدید در بخش عربی بیت المقدس به دست آورد. این درحالی است که وی قبلا از کاهش ساخت واحدهای مسکونی خبر داده بود.

از سوی دیگر وزارت امورخارجه آمریکا در بیانیه ای رسمی از نا امیدی خود در قبال تصمیم نتانیاهو برای از سرگیری روند شهرک سازی در بخش اشغالی بیت المقدس خبر داد.

دراین بیانیه به خبر منتشره در روزنامه یدیعوت آحارونت هیچ اشاره ای نشد که این خود حاکی از موافقت دولت باراک اوباما با این اقدام صهیونیستها است و در حقیقت شک و تردیدها را در قبال موضعگیری دو وجهی کاخ سفید در برابر موضوع شهرک سازی بر می انگیزاند.

به نوشته الجمهوریة دولت آمریکا که علنا ادامه روند شهرک سازی را رد می کند تا تشکیلات خودگردان فلسطین در بازیچه مذاکرات بی حد و مرز سازش قرار بگیرند، خودش هم طرفی است که از پروژه غیرقانونی شهرک سازی اسرائیلی ها در سرزمین های اشغالی فلسطین حمایت اقتصادی و سیاسی می کند.

این روزنامه عرب زبان در ادامه تاکید می کند: اگر دولت آمریکا دست از حمایت های خود از رژیم صهیونیستی بردارد می تواند زمینه توقف روند شهرک سازی را در سرزمین های اشغالی فراهم آورد یا حداقل تهدید به قطع حمایتش کند همانطوری که در قبال دیگر کشورها دست به چنین تهدیداتی زده و یا می زند.