به گزارش خبرنگار مهر، "دیمیتری لونکو" مربی اوکراینی الاصل مقیم اتریش و یکی از مربیان آکادمی اشلاگر است که هدایت تیم ملی تنیس روی میز ایران را در بازیهای آسیایی بر عهده خواهد داشت.
با تصمیم فدراسیون تنیس روی میز "لونکو" به تنهایی و بدون همکاری با همتای ایرانی مسئولیت این کار را بر عهده خواهد داشت. فقط اینکه یک سرپرست نیز در کنار وی خواهد بود. ضمن اینکه مدیریت فدراسیون تنیس روی میز در نظر دارد از فردی غیر از محمود نظری به عنوان سرپرست در کادر فنی تیم اعزامی به گوانگجو استفاده کند.
"دیمیتری لونکو" هم اینک در کنار دیگر مربیان آکادمی اشلاگر تمرینات ملی پوشان کشورمان را زیر نظر دارد. وی در پروتور جهانی مجارستان نیز درکنار تیم ایران بود.
شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبانماه در گوانگجو آغاز شده و تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت. رقابتهای تنیس روی میز این بازیها طی روزهای 22 تا 29 آبانماه پیگیری میشود.
