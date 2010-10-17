دیدار مهم اسد و ملک عبدالله در ریاض / تحولات عراق و لبنان روی میز

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کردند: در ملاقات "بشار اسد" و "ملک عبدالله" آخرین تحولات منطقه به ویژه در مسئله لبنان و عراق بررسی می شود.

همچنین قضایای مهم منطقه ای و موضوعات موردنظر سران دو کشور نیز از مسائل دیگر این گفتگوی دو جانبه خواهد بود.

منابع آگاه به این روزنامه سعودی اعلام کردند: که دیدار کوتاه اسد از عربستان در راستای ارتباط مستمر دمشق و ریاض انجام می شود که با هدف ثبات در منطقه دنبال می شود.

رئیس جمهور سوریه امروز با سفر به ریاض با ملک عبدالله و دیگر مقامات بلندپایه سعودی دیدار خواهد کرد.