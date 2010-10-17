به گزارش خبرنگار مهر در سراب، ارسلان هاشمی صبح شنبه در شورای برنامه‌ریزی این شهرستان اظهار داشت: آب یک سرمایه ملی است ولی برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی در منطقه موجب کاهش 2.5 متری سفره زیرزمینی آب و افت کیفیت آب را سبب شده است .

تبدیل مزارع دیم به آبی افزایش برداشت محصول را به دنبال دارد

وی ادامه داد: در صورت استفاده بهینه از آب و ایجاد زیرساخت‌های لازم و با تبدیل مزارع دیم به آبی می‌توان محصول بیشتری را برداشت کرد‌ .

هاشمی گفت: به عنوان مثال میزان برداشت گندم در هر هکتار از مزارع آبی حدود‌ هشت برابر میزان برداشت این محصول مهم در کشت دیم است .

مدیر عامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی اظهار داشت: در حالی که میانگین جهانی برداشت محصول خشک به ازای هر متر مکعب آب‌ 3.5 کیلو است اما این رقم در ایران در حد نیم کیلو‌‌گرم است .

هاشمی با اشاره به استفاده از روش‌های سنتی در کشاورزی اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع آبی و به منظور بالا رفتن میزان بهره‌وری و ارزش افزوده باید کشاورزی مبتنی بر متدهای جدید و مجهز به دانش روز دنیا باشد .

وی با اشاره به شیوه‌های آبیاری مزارع، آبیاری بارانی را تنها روش آبیاری مدرن ندانست و افزود: در کنار استفاده از آبیاری بارانی در مزارع یکپارچه و بزرگ در مزارع کوچک نیز باید از شیوه‌های مدرن آبیاری استفاده کرد .

آبیاری شبانه احیا شود

مدیر عامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی همچنین در ادامه خواستار احیای عادت آبیاری شبانه مزارع به دلیل کاهش اتلاف آب ناشی از تبخیر شد .

هاشمی در مورد احداث سدهای بزرگ نیز افزود: مطالعات، کارشناسی لازم برای احداث سد به دلیل بررسی پروسه‌های مختلف و انجام آزمایش‌های متعدد، مستلزم زمان بیشتری است و باید به منظور استفاده بهینه از این سدها همزمان با بهره‌برداری از سد، شبکه‌های پایاب و پیرامونی آن نیز آماده استفاده باشد .

وی اضافه کرد: در مواردی به دلیل کمبود منابع مالی و برخی مشکلات دیگر امکان بهره‌برداری همزمان سد و شبکه‌های فرعی آن فراهم نمی‌شود و در حقیقت استفاده بهینه از آن به عمل نمی‌آید .

مدیر عامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی پیشنهاد کرد، برای نگهداری و مرمت سدها اعتبار جداگانه‌ای در نظر گرفته شود و این میزان اعتبار می‌تواند یک تا سه درصد هزینه احداث سد باشد .