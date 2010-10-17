  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۹:۰۶

برداشت‌ بی‌رویه موجب شد:

کاهش 2.5متری سفره‌های آب زیرزمینی آذربایجان شرقی

کاهش 2.5متری سفره‌های آب زیرزمینی آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی گفت: برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی منطقه موجب کاهش 2.5 متری سفره آب زیرزمینی این استان شد.

 به گزارش خبرنگار مهر در سراب، ارسلان هاشمی صبح شنبه در شورای برنامه‌ریزی این شهرستان اظهار داشت: آب یک سرمایه ملی است ولی برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی در منطقه موجب کاهش 2.5 متری سفره زیرزمینی آب و افت کیفیت آب را سبب شده است.

تبدیل مزارع دیم به آبی افزایش برداشت محصول را به دنبال دارد

وی ادامه داد: در صورت استفاده بهینه از آب و ایجاد زیرساخت‌های لازم و با تبدیل مزارع دیم به آبی می‌توان محصول بیشتری را برداشت کرد‌.

هاشمی گفت: به عنوان مثال میزان برداشت گندم در هر هکتار از مزارع آبی حدود‌ هشت برابر میزان برداشت این محصول مهم در کشت دیم است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی اظهار داشت: در حالی که میانگین جهانی برداشت محصول خشک به ازای هر متر مکعب آب‌ 3.5 کیلو است اما این رقم در ایران در حد نیم کیلو‌‌گرم است.

هاشمی با اشاره به استفاده از روش‌های سنتی در کشاورزی اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع آبی و به منظور بالا رفتن میزان بهره‌وری و ارزش افزوده باید کشاورزی مبتنی بر متدهای جدید و مجهز به دانش روز دنیا باشد.

وی با اشاره به شیوه‌های آبیاری مزارع، آبیاری بارانی را تنها روش آبیاری مدرن ندانست و افزود: در کنار استفاده از آبیاری بارانی در مزارع یکپارچه و بزرگ در مزارع کوچک نیز باید از شیوه‌های مدرن آبیاری استفاده کرد.

آبیاری شبانه احیا شود

مدیر عامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی همچنین در ادامه خواستار احیای عادت آبیاری شبانه مزارع به دلیل کاهش اتلاف آب ناشی از تبخیر شد.

هاشمی در مورد احداث سدهای بزرگ نیز افزود: مطالعات، کارشناسی لازم برای احداث سد به دلیل بررسی پروسه‌های مختلف و انجام آزمایش‌های متعدد، مستلزم زمان بیشتری است و باید به منظور استفاده بهینه از این سدها همزمان با بهره‌برداری از سد، شبکه‌های پایاب و پیرامونی آن نیز آماده استفاده باشد.

وی اضافه کرد: در مواردی به دلیل کمبود منابع مالی و برخی مشکلات دیگر امکان بهره‌برداری همزمان سد و شبکه‌های فرعی آن فراهم نمی‌شود و در حقیقت استفاده بهینه از آن به عمل نمی‌آید.

مدیر عامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی پیشنهاد کرد، برای نگهداری و مرمت سدها اعتبار جداگانه‌ای در نظر گرفته شود و این میزان اعتبار می‌تواند یک تا سه درصد هزینه احداث سد باشد.

هاشمی در مورد اعتبارات امور آب گفت: رقم مصوب برای امور آب استان در سال‌جاری حدود پنج هزار میلیارد و 700 میلیون ریال بوده که تاکنون دو هزار میلیارد و 300 میلیون ریال آن تخصیص یافته است.

کد مطلب 1172268

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها