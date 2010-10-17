هنوز سرنوشت سر دزدیده شده سرباز هخامنشی نامعلوم است

لباف خانیکی، باستان شناس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسیاری از اشیای تاریخی ایرانی طبق قراردادها و موافقت نامه هایی که در دوره قاجاریه و بعد از آن میان ایران و کشورهایی مانند فرانسه و انگلستان بسته شده از کشور خارج شده اند.

این پژوهشگر با اعلام اینکه موزه لوور یکی از مکانهایی است که بیشترین آثار تاریخی متعلق به دوره هخامنشیان طبق توافق دولتهای ایرانی در آن نگهداری می شود گفت: فرانسویان چهار سالن از موزه لوور را به نمایش آثاری از دوره هخامنشیان و کشف شده در محوطه های باستانی ایران اختصاص داده اند.

این باستان شناس به قاچاق سر سرباز هخامنشی اشاره کرد و گفت: برخی از اشیای تاریخی کشف شده از محوطه های تاریخی توسط سودجویان از کشور قاچاق شده است. یکی از این اشیا سر سرباز هخامنشی است که از مجموعه تخت جمشید به سرقت رفت و بعدها در حراجی های لندن سر درآورد و هنوز کسی از سرنوشت آن خبری ندارد.

خانیکی گفت: سازمان میراث فرهنگی باید تلاش کند تا اشیایی را که به صورت قاچاق از کشور خارج شده است به ایران برگرداند.

این باستان شناس بیان کرد: اشیای کشف شده در مناطق باستان جیرفت و کلماکره در غرب ایران از جمله اشیای قاچاق شده است که هنوز به ایران برگردانده نشده و خبری از تلاش برای یافتن این اشیای تاریخی به گوش نمی رسد.

به گفته لباف خانیکی، در موزه های متروپلین، چین و پکن ردپاهایی از آثار تاریخی ایرانی قاچاق شده دیده شده است.