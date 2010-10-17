میلان صدرنشین شد / گل به خودی زلاتان

به گزارش خبرگزاری مهر، میلان شنبه شب در آغاز هفته هفتم رقابت های سری آ با نتیجه 3 بر یک مقابل میهمان خود کیه وو به برتری رسید. الساندر پاتو (18 و 30) و روبینیو (90) گل های میلان را به ثمر رساندند. زلاتان ابراهیموویچ در دقیقه 70 دروازه خودی را باز کرد. میلان با این پیروزی به صدر جدول رده بندی رقابت ها صعود کرد.

رم در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر یک مقابل جنوآ به پیروزی رسید. مارکو بوریلو (34) و متئو بریگی (53) گل های تیم رم را به ثمر رساندند و تک گل جنوآ در دقیقه 78 توسط گرگلی رودلف وارد دروازه تیم میزبان شد. این رقابت ها امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* کالیاری - اینتر

* یوونتوس - لچه

* کاتانیا - ناپولی

* پالرمو - بولونیا

* لچه - پارما

* سامپدوریا - فیورنتینا

* برشا - اودینزه

* باری - لاتزیو

جدول رده بندی:

1- میلان 14 امتیاز - یک بازی بیشتر

2- لاتزیو 13 امتیاز

3- اینتر 11 امتیاز

4- ناپولی 11 امتیاز

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18- فیورنتینا 5 امتیاز

19- پارما 5 امتیاز

20- اودینزه 4 امتیاز