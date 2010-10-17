90 درصد خواسته جوانان شاهرودی حل مشکل اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، کاظم جلالی شامگاه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان شاهرود گفت: فرودگاه شاهرود مجددا راه اندازی شده است که باید به این فرودگاه با دید استانی نگریسته شود.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اختیارات فرمانداری های ویژه از جمله شاهرود به عنوان یک موضوع جدید در وزارت کشور مورد توجه قرارگرفته است.

وی اضافه کرد: گردشگری در شاهرود با توجه به موقعیت های ویژه ای که در این شهرستان وجود دارد باید بیش از گذشته توجه شود.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به لبنان و استقبال از رئیس جمهور گفت: نتایج این سفر پیروزی گفتمان امام و رهبری و ولایت در عرصه جهانی و بین المللی است.

مهدی بندرآبادی معاون استاندار و فرماندار شاهرود نیز در این نشست اتصال شاهرود به خط 48 اینچ گاز، تامین آب شرب شاهرود و تسریع در انجام پروژه های عمرانی را از مطالبات این شهرستان عنوان کرد.

همچنین با حضور استاندار در شهرستان شاهرود کلنگ احداث اولین استخر سرپوشیده شهر بسطام به زمین زده شد.

این استخر در زمینی به مساحت یک هزار و 800 مترمربع و زیربنای یک هزار و 400 مترمربع با هزینه یک میلیارد تومان از محل اعتبارات دور دوم سفر هیئت دولت به استان ساخته می شود.