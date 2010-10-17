  1. استانها
  2. کردستان
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۹:۱۱

شاخص های تقسیم اعتبارات عمرانی کردستان مناسب نیست

شاخص های تقسیم اعتبارات عمرانی کردستان مناسب نیست

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی استان کردستان خواستار تغییر در شاخص های تقسیم اعتبارات عمرانی در این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صباح محمدی شامگاه پنج شنبه در جلسه کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی استان کردستان اظهار داشت: شاخص های کنونی برای تقسیم اعتبارات عمرانی در بین شهرستان های کردستان مناسب نیست و لازم است که این شیوه در جهت توسعه متوازن استان تغییر کند.

وی عنوان کرد: سهم بعضی از شهرستان های استان با استفاده از شیوه های کنونی در میزان اعتبارات عمرانی به هیچ عنوان متناسب با نیازهای آنها نیست و با توجه به پیگیری های صورت گرفته و نظر مساعد استاندار کردستان شاخص های توزیع اعتبارات در سال آینده باید تغییر کند.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان بیان داشت: برگزاری منظم و مستمر جلسات کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی استان می تواند در راستای پیشنهاد شاخص های مختلف و جدید برای توزیع عادلانه اعتبارات عمرانی برای توسعه متوازن و هماهنگ سراسر استان کردستان موثر باشد.

محمدی با اشاره به احیای وظیفه نظارتی شورای اسلامی استان کردستان در جهت اجرایی کردن پروژه های عمرانی خاطرنشان کرد: با آغاز به کار کمیسیون عمران در شورای اسلامی استان، نقش نظارتی این شورا فعال شده و امیدواریم که با بهره گیری از نظرات کارشناسان و اساتید نخبه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بتوانیم در این حوزه اقدامات و برنامه های مناسبی را اجرایی کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعال شدن سایر کمیسیون های شورای اسلامی استان کردستان اشاره کرد و افزود: با توجه به تعداد اعضای شورای اسلامی در استان، ما مجاز به داشتن سه کمیسیون تخصصی در کردستان هستیم که شامل کمیسیون عمران و توسعه، فرهنگی و اجتماعی به همراه برنامه و بودجه است.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان در پایان گفت: از همه افراد صاحب نظر و کارشناسان برجسته استان انتظار داریم که شورای اسلامی استان را در جهت ارائه پیشنهادهای مناسب به مسئولان استان برای رفع کمبودها و همچنین تامین نیازهای مردم یاری کنند

کد مطلب 1172275

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها