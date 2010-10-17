افشاگری زوجه ها ؛ دردسر جدید سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و هند

دیروز شنبه روزنامه واشنگتن پست در گزارشی فاش کرد که مامورین پلیس فدرال آمریکا موسوم به "اف بی آی" در آگوست سال 2005 یعنی چند سال پیش از وقوع حملات تروریستی بمبئی هشدارهایی را از سوی همسر یکی از عوامل حادثه بمبئی دریافت کرده بود.

این فرد "دیوید کولمن هدلی" بود که همسر آمریکایی او اطلاعاتی درباره آموزش دیدن شوهر خود توسط لشکر طیبه (گروهی شبه نظامی در پاکستان که عامل اصلی حادثه بمبئی ) و ارتباط وی با افراطیون دریافت کرده بود.

این گزارش می افزاید که هدلی پیش از وقوع حملات تروریستی بمبئی پنج بار برای شناسایی مکانها به هند سفر کرده بود.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، اف بی آی سه بار با همسر هدلی مصاحبه کرده بود اما با وجود هشدار وی طراح حادثه تروریستی بمبئی همچنان برای سفر به اقصی نقاط جهان آزاد بود. دیوید کولمن هدلی تا یک سال پس از وقوع این حمله تروریستی بازداشت نشد اما هم اکنون در زندان به سر می برد.

در همین رابطه امروز یکشنبه نیز روزنامه نیویورک تایمز گزارشی را منتشر کرده که در آن همسر دوم "دیوید کولمن هدلی" که یک زن آسیایی است نیز درباره حادثه بمبئی هشدارهایی را به مقامات آمریکایی حاضر در هند داده بود.

این زن آسیایی یک سال قبل از وقوع حادثه بمبئی به مقامات آمریکایی حاضر در هند گزارش هایی درباره اقدامات تروریستی همسر خود داده بود.

این زن به مقامات آمریکایی گفته بود که همسرش یعنی دیوید کولمن دارای تفکرات ضد هندی است اما با این وجود نه مقامات آمریکایی و نه هندی هیچ یک این تهدیدات را جدی نگرفته اند.

به نوشته نیویورک تایمز، کولمن در مجموع سه زن داشته و همسر سوم وی نیز پیشتر در این باره توضیحاتی را داده بود.

در همین رابطه در سال 2008 و یک روز پس از حادثه بمبئی، یک زن مراکشی به مقامات امنیتی اعلام کرده که یک زن آمریکایی صحبت هایی را با وی درباره اینکه همسرش از عوامل این حادثه بوده کرده است.

این گزارشها و افشارگری ها شباهت زیادی به حادثه 11 سپتامبر و گزارش های مربوط به اطلاع سرویس های اطلاعاتی آمریکا از آن دارد.

بر همین اساس پیش بینی می شود اظهارات همسر سوم کولمن رسوائیهای جدیدی را برای آمریکا به دنبال داشته باشد.

درحادثه تروریستی 26 نوامبر 2008 در بمبئی هند 170 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند و پس از آنکه اعلام شد افرادی از گروه شبه نظامی لشکر طیبه عامل حوادث بمبئی بوده اند، پاکستان در حمله به پایگاه این گروه شبه نظامی در کشمیر، چند نفر از آنها را بازداشت کرد اما اعلام نمود که افراد بازداشت شده را در اختیار هند نمی گذارد.

پس از این حادثه، آمریکا به مانند یک میانجیگر وارد عمل شد و سعی کرد میان هند و پاکستان آشتی برقرار کند اما هم اکنون با انتشار این گزارش ها هند می تواند به سبب سهل انگاری های واشنگتن در جلوگیری از این حمله به شدت از آمریکا انتقاد کند.

علاوه بر آن این موضوع می تواند دستاویزی برای احزاب کمونیست هند که تمایلی برای رابطه با آمریکا ندارند باشد تا از این طریق دولت "مانموهان سینگ" را تحت فشار قرار دهند.