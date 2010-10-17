سردار محمد آقامیر رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران در نشستی که به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد ضمن تشریح رویکرد، اهداف و اقدامات شهرداری تهران در حوزه ورزش شهروندی به سوالات خبرنگاران ما پاسخ داد.

آقامیر با بیان اینکه شهرداری تهران نگاه مردم را نسبت خدمات شهرداری تغییر داد گفت: شهردار تهران توانست شهرداری را از یک مجموعه خدماتی به یک مجموعه اجتماعی تبدیل کند چرا که در دهه های 60 و 70 یک نگاه صرفا خدماتی به شهرداری وجود داشت اما امروز با رویکرد جدید شهردار انتظار مردم از شهرداری تغییر یافته است. این انتظار در نزد مردم نسبت به تامین مسائل اجتماعی و فرهنگی و حتی در حوزه ورزش و رفع کمبودهای ورزشی به وجود آمد. با این تغییر نگاه مقبولیت و اعتماد سازی در خور شان خدمات شهری برای شهرداری ایجاد شد و مردم به تدریج خلاء های مسائل فرهنگی و اجتماعی خود را در پشتیبانی و حمایتهای شهرداری می بینند و اکنون نیز در تمام مسائل شهری انتظار مشارکت شهرداری را دارند.

ایجاد 600 زمین چمن در یک دوره سه ساله



وی تاکید کرد: این انتظار منجر به توسعه فضاهای سبز، فرهنگی و ورزشی شد و در یک دوره سه ساله در حدود 600 زمین چمن در شهر تهران ایجاد شد. ایجاد هزار و 300 ایستگاه تندرستی در پارکها و وجود بیش از 250 مکان ورزشی از جمله سالنهای چند منظوره توپی و استخرهای آبی در مجموعه شهر تهران بی سابقه است.

آقامیر با اعلام اینکه امروز با یک رویکرد جدید و تغییرات اجتماعی که انتظارات اجتماعی را تامین کرده مواجه هستیم، اظهار داشت: این کار تنها در تهران رخ نداده بلکه این تغییر رویکرد با تاثیر از پایتخت در تمام استانها به وجود آمد و اکنون مطالبات مردم از شهرداریها تنها ساختن یک نهر آب، آسفالت خیابان و جدول کشی نیست و اگر در محله ای ایستگاه تندرستی نباشد و پارکی تاسیس نشده باشد اولین خواسته شهروندان از شهرداری ایجاد چنین فضاهایی است. این اتفاق نشان می دهد که ما توانستیم به مردم بیاموزیم که مدیریت مردم در اداره شهر موثر است.



مدیریت محله محور برنامه ها

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران با اشاره به اینکه هدف اصلی شهردار تهران توجه به مدیریت محله محور است گفت: به همین دلیل است که ما تشکیل 374 محله در تهران و واگذاری بخش عمده ای از امکانات ورزشی در مقیاس محله را به مردم واگذار کردیم. همچنین اداره 500 ایستگاه و زمین چمن محله برعهده خود شورایاری محله و محلات گذاشته شده و حدود 60 واحد سالن الزهرا به عنوان مجموعه ورزشی بانوان فقط به بانوان اختصاص یافته است.

آموزش و پرورش هنوز در حوزه شهروندی تمام قد وارد نشده است

وی در پاسخ به اینکه آیا این روند توانسته پاسخگوی نیازهای ورزش عمومی تهران باشد اظهار داشت: به دلیل پراکنده کاری که به لحاظ تجهیزات و امکانات در تهران داریم هنوز این اتفاق نیفتاده است. ما در این زمینه نیاز به همکاری آموزش و پرورش داریم چرا که آموزش و پرورش سهم بسزایی در توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی همگانی دارد. بر این اساس امسال سازمان ورزش شهرداری تهران برای توسعه ورزش همگانی هشت میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده و برای مدارس دخترانه شهر تهران ست های ورزشی ایجاد شده است. ضمن اینکه پیش شرط شهرداری استفاده از این امکانات به صورت دو منظوره است به طوری که هم دانش آموزان و هم اولیاء آنها بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

وی اضافه کرد: هنوز در این زمینه ندای مثبت و کاملی از سوی آموزش و پرورش دریافت نکرده ایم ولی با پیگیریهایی که انجام شده تا کنون 250 مدرسه در تهران بنابر درخواست مدیران و اولیاء و دانش آموزان و محله به ست های ورزشی تجهیز شده اند.

توزیع امکانات ورزشی درست انجام نشده است

آقامیر در مورد اینکه در توسعه فضاها و امکانات ورزشی تا چه اندازه به مناطق محروم توجه شده تصریح کرد: در بحث ورزش ما به دنبال تحقق این شعار هستیم که امکانات ورزشی باید برای شهروندان قابل دسترس، کم هزینه و کم مسافت باشد و مردم در کوتاهترین زمان ممکن در ساعات شبانه روز بتوانند از امکانات ورزشی همگانی بهره مند شوند. با توجه به این رویکرد به مناطق جنوب تهران توجه جدی شده است چنانکه اکنون منطقه 20 از بیشترین امکانات ورزشی برخوردار است و مناطق 19، 18، 17 و نیز 15 از این قاعده مثتسنی نیستند.

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران تاکید کرد: از سویی دیگر کمترین امکانات ورزشی در منطقه 6 و 7 و 3 است. اکنون سرانه ورزشی در منطقه 1 بالای یک متر است و در منطقه 19 به یک متر و در منطقه 10، 55 سانتی متر است. استاندارد

تعریف سرانه ورزشی چارچوب علمی ندارد

آقامیر یادآور شد: سرانه ورزشی در شهر تهران یک متر پیش بینی شده با این وجود باید گفت امروزه تعریف سرانه ورزشی برای شهروند چارچوب علمی ندارد. اگر امروز می گوییم سرانه ورزشی برای هر شهروند باید یک متر باشد درواقع ما فقط سرانه ورزشی که در اختیار شهرداری است را محاسبه کرده ایم درحالی که بخش عمده ای از امکانات ورزشی در اختیار وزارتخانه ها، مدارس و نیروهای مسلح است و اگر همه این مجموعه را در نظر بگیریم ممکن است به این نتیجه برسیم که توزیع درستی در مناطق انجام نشده است.

کم اهمیت ترین بخش مدرسه زنگ ورزش است

آقامیر درباره اینکه سازمان ورزش بیشتر به چه رشته های ورزشی در رشته های همگانی تاکید دارد افزود: امروز 16 رشته برای آقایان و 14 رشته برای بانوان در نظر گرفته شده و سعی شده رشته هایی انتخاب شود که فراگیر، مورد استقبال عموم و مورد توجه عام و خاص باشد.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم که امسال با توجه به شعار همت مضاعف و کار مضاعف باید نگاه استراتژیک برای توسعه ورزش همگانی داشته باشیم. اگر می خواهیم جامعه سلامت و با نشاط داشته باشیم باید به حوزه ورزش همگانی به عنوان زیربنا و اصولی ترین موتور حرکت جامعه نگاه کنیم. نگاه به ورزش همگانی صرفا پرکردن اوقات فراغت نیست. از سوی دیگر نگاه بازی و تفریحی صرف هم نمی تواند کارآمدی اجتماعی را در پی داشته باشد.

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران تاکید کرد: ما می دانیم که تمامی اقشار جامعه مثل کارمند، دانش آموز، دانشجو، اصناف و طبقات اجتماعی نیاز به ورزش دارند اما باید این سوال را از خود بپرسیم که متناسب با محیط اجتماعی یک دانش آموز چقدر توانستیم میل به ورزش را در نوجوان و جوان در محیط دانش آموزی تامین کنیم؟

وی با تاکید بر اینکه امروز کم اهمیت ترین بخش درسی مدرسه زنگ ورزش است اظهار داشت: به زنگ ورزش به عنوان زنگ راحتی و استراحت توجه می شود در صورتی که زنگ ورزش باید با اهمیت ترین زنگ دانش آموز باشد و اگر این دانش آموز از لحاظ جسمی و فکری سالم باشد ارتقاء کار کیفی او را به دنبال دارد.

از بعد فرهنگی در ورزش همگانی دچار عقب افتادگی هستیم

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: در بین ورزش های همگانی ما به رشته های توپی اهمیت بیشتری می دهیم و به همین علت امسال 500 درصد برنامه های ورزشی را افزایش دادیم.

وی اضافه کرد: مسابقات ما در سنوات قبل و در تابستان سالهای قبل حداکثر دو تا دو و نیم ماه بود در حالی که امسال مسابقات محله به 9 ماه افزایش یافت. امسال در حدود 16 هزار و 620 تیم در رشته های مردان و هشت هزار و 880 تیم در رشته های بانوان و در مجموع 3600 تیم در جام رمضان ثبت نام کردند.

آقامیر اظهار داشت: با وجود اینکه به نظر می رسد در تهران 70 تا 80 درصد از تجهیزات زیرساختها توسعه یافته اند اما از بعد فرهنگی همچنان دچار عقب افتادگی هستیم و فرهنگ سازی ورزش همگانی به خوبی انجام نشده است. هرگاه توانستیم ورزش همگانی را در سبد خانوار هر شهروند به عنوان الزام قطعی قرار دهیم می توان گفت ورزش همگانی فراگیر شده اما تا زمانی که که این علاقه داوطلبانه است و هرکس هر زمان که نیاز داشت به سمت ورزش رفت به آن ورزش همگانی فراگیر اطلاق نمی شود. در واقع به همان میزان که برای افزایش حقوق و کار و زندگی شخص مان گام بر می داریم باید برای فرهنگ سازی ورزش همگانی و حفظ سلامتی مان تلاش کنیم.

تعریف صحیحی از ورزش همگانی وجود ندارد

آقامیر تصریح کرد: در تهران بیش از دو هزار مسجد داریم اما چند نفر از امامان نماز جماعت ما به تبعیت از مقام معظم رهبری که از وقت شبانه و استراحت خود می گذرند و کوهپیمایی می کنند این کار را انجام می دهند. اگر امام جماعتی اهل ورزش باشد حتما نمازگزاران آن بیشتر می شوند. متاسفانه یک مشکلی که وجود دارد این است که تعریف مشترک و تعیین کننده و صحیحی از ورزش همگانی وجود ندارد.

تفریحات نشاط اجتماعی را افزایش می دهد

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران با اعلام اینکه سازمان ورزش شهرداری تهران ورزش همگانی و توسعه تفریحات توامان می پردازد گفت: از یکسال پیش روی این موضوع کار کرده ایم و امروز به جایی رسیدیم که معتقدیم تفریحات را به این معنا که می تواند نشاط اجتماعی را افزایش دهد توسعه دهیم.

آقامیر افزود: با این وجود امروزه گفته می شود 62 درصد از بانوان تهرانی فقر حرکتی دارند، افسردگی و ناهنجاریهای اجتماعی در نهاد خانواده در حال افزایش است و میزان اختلافات خانوادگی و به اصطلاح طلاق عاطفی بیشتر از گذشته رخ می دهد در حالی که امروزه در دنیا برای تعریف تفریحات سالم انجمن بین المللی تشکیل داده، برنامه سازی و اجلاس بزرگ جهانی برگزار می کنند و برای تفریحاتشان حرفی برای گفتن دارند.

نمایشگاهی برای نمایش تفریحات سالم

آقامیر با بیان اینکه سعی کردیم برای تفریحات در سازمان ورزش برنامه خوبی پیش بینی کنیم و به عنوان اولین کار قرار است نمایشگاه و جشنواره تفریحات ورزشی از 27 مهر تا 8 آبان در پارک رازی تهران برگزار شود، تصریح کرد: در این نمایشگاه 10نوع فعالیت ورزشی را به نمایش می گذاریم.

وی افزود: این نمایشگاه با نمایشگاههای دیگر متفاوت است. در نمایشگاههای دیگر مردم فقط برای دیدن می آمدند اما در این نمایشگاه مردم نقش اصلی دارند و به فعالیت ورزشی می پردازند. در این نمایشگاه امکانات ورزشی رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد و ورزشهای آبی، موج سواری و ورزشهای توپی، رزمی و بومی محلی و کودکان و سالمندان پیش بینی شده است.

حوزه دین و اجتماع باید به هم نزدیک شوند

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران در ادامه اظهار داشت: ما به دنبال نزدیک کردن حوزه اجتماعی با حوزه دینی هستیم. نمازگزان و متدینهای ما در پاره ای مواقع با حوزه های اجتماعی فاصله دارند و ما سعی کرده ایم با ایجاد چنین فضاهایی این فاصله را به هم نزدیک کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما معتقدیم نزدیک کردن این دو حوزه می تواند توسعه ورزش همگانی را شکل دهد اظهار داشت: تغییرات اجتماعی می تواند هم در حوزه مسجد باشد و هم در حوزه ورزش. به ورزش همگانی و تفریحات به عنوان پایه اصلی سلامت و نشاط اجتماعی باید نگاه شود و اگر این اتفاق افتاد آنگاه شما تصویر فرهنگی در توسعه همگانی را شاهد هستید.

آقامیر اضافه کرد: اما اگر نگاه بدبینانه برداشته نشود آنگاه کسی وقتی را برای انجام ورزش همگانی صرف نمی کند در حالی که ما در برخی زمینه ها از بسیاری از کشورهای پیشرفته جلو هستیم اما در ابعاد فرهنگی عقب هستیم.

توجه جدی به اوقات فراغت در طول دوران دفاع مقدس

وی افزود: ما در دفاع مقدس نیز توجه جدی به اوقات فراغت و روحیه دادن به رزمندگان می کردیم و برای آنها برنامه داشتیم. در دفاع مقدس گروههای هنری نیز به جبهه می رفتند اما متاسفانه با جداسازی این دو مقوله سعی شده فرهنگ دفاع مقدس یک بعدی معرفی شود و این تفکر القاء شده که ورود هنرمند به حوزه دفاع مقدس ممنوع است.

از بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی استفاده می کنیم

آقامیر درباره مدیریت امکانات فرهنگی ورزشی و اداره آن توسط گروههای مردمی تاکید کرد و گفت: مدیریت مردمی امتحان خودش را پس داده است چرا که ما هر کجا کار را به خود مردم واگذار کردیم با حمایتهای دولتی کار بهتر پیش رفته است و اگر از بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی استفاده کنیم موفق تر می شویم.

وی با اعلام اینکه نگاه به ورزش یک نگاه اقتصادی نیز هست، تصریح کرد: ورزش فقط هزینه نیست، شما وقتی یک مکان ورزشی می سازید از بسیاری از نیروها کمک می گیرد و چنان تحولی در مجموعه اقتصاد به وجود می آید که در نهایت به پولسازی منجر می شود و رقابت در حوزه ورزش ایجاد می شود.

وی تاکید کرد: ما به شهرداران اعلام کرده ایم هرکس قصد ساختن اماکن ورزشی داشت از او عوارض ساخت و ساز ورزشی گرفته نشود و اگر در جنوب شهر این مجموعه ها ساخته شد بیشتر به آن تخفیف داده می شود و و وامهای کم بهره ارائه می شود چراکه هر چقدر خود مردم این مجموعه ها را بسازند هزینه اش برای دولت کمتر می شود.

استفاده از امکانات ورزشی شهرداری زیر قمیت سازمان تربیت بدنی است

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران درباره ایجاد اماکن ورزشی رایگان با توجه به وضع معشیتی بخشی از مردم که تمکن مالی لازم را برای استفاده از فضاهای ورزشی ندارند، اظهار داشت: تمامی 1300 ایستگاه تندرستی با حضور مربیان مجرب ورزشی رایگان در اختیار مردم قرار دارد.

وی افزود: علاوه بر آن مسابقات محلات امسال 500 درصد افزایش داشت با وجود هزینه ای بالغ بر 33 میلیارد تومان در سال برای شهروندان تهرانی رایگان است. ما در بازیهای محلات برای تیم هایی که از مرحله مقدماتی به مرحل نیمه نهایی می رسند به طور میانگین از 12 هزار تومان تا 22 هزار تومان تجهیزات ورزشی رایگان در اختیار آنها قرار دادیم.

درباره باشگاههای ورزشی رایگان نیز اظهار داشت: 500 زمین چمن که در اختیار شورایاری هاست تماما رایگان در اختیار محلات قرار دارد، همچنین استفاده از سالنهای ورزشی چند منظوره با وجود تعرفه ای که سازمان تربیت بدنی در شهر تهران ابلاغ کرده 30 تا 50 درصد زیر قیمت ابلاغی از مردم گرفته می شود که صرفا برای اداره مجموعه ها صرف می شود.

وی تاکید کرد: ما نگاهمان به اماکنی که در اختیار داریم نگاه سودآوری نیست، بلکه نگاه خدماتی است و به همین دلیل سالانه 5 میلیارد تومان برای تعمیر و نگهداری و بازسازی آنها پیش بینی شده که به عنوان یارانه در اختیار شهروندان گذاشته می شود.

آقامیر تصریح کرد: همچنین در طرحی با عنوان طرح منزلت برای سالمندان سالانه دو میلیارد تومان کارت بین سالمندان بالای 65 سال توزیع می شود تا از اماکن آبی به صورت رایگان استفاده کنند.

زمینه دوچرخه سواری مهیاست

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران در زمینه ایجاد فضای دوچرخه سواری همگانی و دوچرخه سواری بانوان گفت: برای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در منطقه 8 کار خوبی شده است و 1500 دستگاه دوچرخه تهیه شده که با کارت در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. در منطقه 20 و 22 پیستهای دوچرخه سواری مختلفی شکل گرفته که مخصوص آقایان است.

وی درباره پیست های دوچرخه سواری بانوان اظهار داشت: برای بانوان دو پارک در تهران جود دارد که یکی پارک پردیس در منطقه 15 و دیگری پارک بهشت مادران در منطقه 7 است که هر کدام از این پارکها 30 هکتار است و در این پارکها همه عومل اجرایی بانوان هستند.

ساخت اولین مجموعه ورزشی ویژه معلولان در سطح خاورمیانه

آقامیر درباره ساختن مجموعه های ورزشی برای معلولان از سوی شهرداری تهران اظهار داشت: ما اعتقاد داریم که برای همه اقشار جامعه باید بستر ورزش همگانی فراهم کنیم. به همین منظور کار ساخت یک مجموعه بی نظیر به عنوان مجموعه جانبازان و معلولین در منطقه 20 تهران رو به اتمام است که مجهز به تمام تجهیزات مدرن دنیاست و تا یک ماه آینده افتتاح می شود.

وی افزود: امکانات این مجموعه ورزشی در سطح خاورمیانه بی نظیر است و به طوریکه تمام نیازمندیهای خاص شهروندان را تامین می کند. همچنین در بیش از 15 منطقه تهران خانه کشتی ساخته شده است.

به دنبال امنیتی کردن ورزش نیستیم

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: ما به دنبال امنیتی کردن ورزش نیستیم بلکه به دنبال فراگیر کردن ورزش همگانی هستیم و اگر همه لایه های اجتماعی با همه سلایق در ورزش همگانی و تفریحات حضور پیدا کنند آنجاست که یکدیگر را پیدا می کنند و رفتارهای اجتماعی متعادل می شود.

آقامیر درباره امنیتی کردن پارکها و اماکن تفریحی شهر تهران اظهار داشت: ابتدا باید بررسی کرد در بین تمام کسانیکه معتقدند ورزش همگانی موجب توسعه شادی و نشاط در جامعه می شود و آنها که منتقد به این نگاه هستند آیا تعریف دقیقی از نشاط اجتماعی ارائه شده است و آیا حدودی برای آن تعریف کرده ایم.

وی در ادامه اظهار داشت: معاونت اجتماعی شهرداری تهران هر جمعه در پارکهای تهران سامانه نشاط برگزار می کند که مورد استقبال عمومی شهروندان نیز قرار می گیرد و این شهروندان جدا از مردم در حوزه های عمومی و اجتماعی نیستند و همه در ظرف انقلاب هستند و مهم این است که چگونه به این مردم نگاه کنیم.

آقامیر با اشاره به اینکه وقتی گفته می شود تعریفی از تفریحات ارائه شود هدف این است که سلیقه ای به مسائل اجتماعی نگاه نکنیم، تاکید کرد: هدف این است که یک انسجام ملی در کشور به وجود بیاوریم. اما وقتی این تعریف ارائه نشد ممکن است برخی افراط و تفریط ها نیز انجام شود.

در حوزه دین به تفریحات توجه شده است

وی اضافه کرد: وقتی ما دور از همدیگر هستیم تصور می کنیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است ولی اگر به هم نزدیک شویم می بینیم که هم در حوزه دین به تفریحات توجه شده و هم در حوزه تفریحات به مسائل دینی و اصولا ما از همدیگر جدا نیستیم.

تفریحات فقط بازیگوشی نیست

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: ما دربحث تفریحات به دنبال این بحث هستیم که تفریحات بازیگوشی یا صرفا پرکردن اوقات فراغت نیست بلکه تفریحات خستگی ذهن را برطرف می کند اما متاسفانه ما حوزه تفریحات را به عنوان آسیب اجتماعی معنا کردیم و بیشتر با نگاه منفی به موضوع نگاه می کنیم در حالیکه نکات منفی در تمام حوزه ها وجود دارد. مهم این است که فرهنگ سازان اجتماعی در فرهنگ سازی عمومی کشور این نگاه را پیدا کنند که می شود با نگاه مثبت به جامعه نگاه کرد.

وی اضافه کرد:ما هیچ فاصله ای بین نسل امروز و گذشته مان نداریم فقط مهم این است که حوزه های اجتماعی را چگونه تعریف کنیم. نگاه امام و مقام رهبری باید ملاک اساسی باشد و اینکه نگاه سلیقه ای و تنگ نظرانه باید برداشته شود.

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گفتگو از لیدا ایاز