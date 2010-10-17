همکاری بانک های کردستان با سرمایه گذاران مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شاهین شایان آرانی چهارشنبه شب در جلسه بررسی وضعیت طرح های تولیدی و واحدهای صنعتی ایجاد شده توسط بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کردستان، اظهار داشت: متاسفانه میزان همکاری و تعامل شبکه بانکی کردستان با افراد سرمایه گذار مناسب نیست.

وی عنوان کرد: در حالی که می بایست شبکه بانکی استان کردستان خود به دنبال جذب سرمایه گذار در راستای توسعه این استان می بود ولی نه تنها اینگونه نیست بلکه بعضی از بانک ها با سخت ترین شرایط از پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی خودداری می کنند که این روند متناسب با نیازهای استان کردستان نیست و باید هر چه سریعتر مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد.

مدیر عامل بنیاد برکت بیان داشت: در حال حاضر 13 طرح تولیدی و صنعتی با مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و افراد سرمایه گذار در استان کردستان در دست اجراست که تعدادی از این پروژه به دلیل نبود تسهیلات بانکی و شرایط بسیار سختی که بانک های استان در نظر گرفته اند با مشکلات اعتباری مواجه اند.

شایان آرانی گفت: سهم مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در تمامی 13 طرح تولیدی و صنعتی در استان کردستان آماده است و در صورت تامین تسهیلات بانکی ما آماده ایم تا سهم مشارکت خود را طی هفته آینده پرداخت کنیم.

در ادامه این جلسه استاندار کردستان با اشاره به لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی استان به طرح های صنعتی و تولیدی، خاطرنشان کرد: شبکه بانکی استان باید با تسهیل شرایط و در سریعترین زمان ممکن تسهیلات مورد نیاز برای اجرایی این طرح های صنعتی و تولیدی در کردستان را پرداخت کند.