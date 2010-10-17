محمد زارعپور اشکذری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی مجارستان از معتبرترین پروتورهای سالیانه است، اظهار داشت: بازیکنان ما در چنین میدانی خوب کارکردند البته نسبت به تواناییهای خود و موقعیتی که دارند.
وی تصریح کرد: در پروتور جهانی مجارستان نمایندگان بیش از 40 کشور مطرح و صاحب تنیس روی میز جهان شرکت داشتند. فکر میکنم این برای نخستین بار بود که بازیکنان ایرانی در این سطح از پروتورهای جهانی شرکت داشتند.
سرپرست فدراسیون تنیس روی میز ضمن بیان اینکه عملکرد بازیکنان ایرانی در پروتور جهانی مجارستان امیدوار کننده بود، ادامه داد: تمام بازیکنان ما پیش از آنکه بتوانند تا مراحل بالاتر و نزدیک به پایانی صعود کنند، از دور رقابتها حذف شدند. اما کنار رفتن آنها به منزله پائین بودن توانایی و کارآیی آنها نیست. بازیکنانمان حذفی شیرین داشتند چون در پس عملکردی رضایت بخش رقم خورد.
زارعپور با تاکید بر تاثیر تمرینات انجام شده در آکادمی اشلاگر بر عملکرد پینگپنگباز ملیپوش یادآور شد: البته تنیس روی میز رشتهای نیست که در آن به صورت کوتاه مدت نتیجه گرفت. با این حال تاثیر تمرین دو هفتهای در آکادمی اشلاگر بر کارآیی ملیپوشان واضح بود.
وی تاکید کرد: همه بازیکنان ما در این پروتور حذف شدند اما همینکه افشین نوروزی به مرحله حذفی راه یافت جای امیدواری دارد. امید به پیگیری برنامههای فعلی برای کسب نتایج بهتر در پروتورهای آتی.
سرپرست فدراسیون تنیس روی میز با یادآوری اینکه تیم ملی تنیس روی میز پس از بازگشت به ایران تمرینات خود را در جزیره کیش پیگیری خواهد کرد، گفت: سه بازیکن اعزامی به بازیهای آسیایی بر اساس نتایج آکادمی اشلاگر انتخاب میشوند.
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