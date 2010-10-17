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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۹:۱۹

اختصاصی مهر /

شپش سر در دانش آموزان شهری بیش از روستاهاست

شپش سر در دانش آموزان شهری بیش از روستاهاست

مدیرکل سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفت: میزان دانش آموزان مبتلا به شپش سر در شهرها بیش از روستاها است.

حسن ضیاء الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این تصور که میزان شپش سر در دانش آموزان روستایی بیش از شهرهاست اشتباه است چرا که مستندات ما نشان می دهد دانش آموزان در شهرها بیشتر به این بیماری مبتلا می شوند.

مدیرکل دفتر سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: دلیل ابتلای بیشتر دانش آموزان شهری به شپش سر رعایت نکردن اصول بهداشتی در استخرهای شناست که موجب افزایش میزان شپش سر در کودکان و نوجوانانی می شود که در فصل تابستان از استخرها استفاده می کنند.
 
سال گذشته نیز معاون برنامه ریزی و آموزش سلامت وزارت آموزش و پرورش از گسترش میزان شپش سر در مدارس شهر تهران خبر داده بود.
 
ضیاء الدینی با بیان اینکه بیماری شپش سر همواره در بین دانش آموزان البته با آمار ابتلای پائین وجود داشته است، گفت: هم اکنون در مدارس آموزشهای لازم در زمینه پیشگیری از این بیماری به دانش آموزان داده می شود و در مدارسی که مربی بهداشت دارند، سلامت موهای سر دانش آموزان کنترل می شود.
 
به گفته ضیاء الدینی در سال تحصیلی گذشته حدود هفت میلیون دانش آموز آموزش پیشگیری از ابتلای شپش سر را دیده اند.
 
کد مطلب 1172283

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