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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۹:۲۷

7600 میلیارد ریال در طرحهای آمایش صنایع گلستان سرمایه گذاری شد

7600 میلیارد ریال در طرحهای آمایش صنایع گلستان سرمایه گذاری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنایع و معادن گلستان گفت: هفت هزار و 600 میلیارد ریال در بخش طرحهای آمایش صنعت و معدن استان سرمایه گذاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین طلوعاین صبح یکشنبه در نشست مدیران در گرگان افزود: همچنین دو هزار و 440 میلیارد ریال نیز در بخش طرحهای جایگزین آمایش صنعت و معدن استان سرمایه گذاری صورت گرفت.

وی اظهار داشت: بخش سازمان گسترش نیز با سرمایه گذاری 1200 میلیارد ریالی روبرو بود و رشد سرمایه گذاری این بخش مطلوب بوده است.
 
طلوعیان بیان داشت: همچنین 20 میلیارد تومان در بخش اکتشاف و 5 میلیارد تومان در بخش معدن سرمایه گذاری شده است.
 
معاون عمرانی استاندار با اشاره به سفر سوم هیئت دولت به استان گفت: مصوبات این دوره سفر مصوبات خوبی بود که باید خوب هم پیگیری و اجرا شود.
 
عبدالرضا دادبود بیان داشت: مصوبات کلی بر اساس پتانسیل های استان است و برای جذب اعتبار شهرستانی فرمانداران باید هر چه زودتر زیرساختها را آماده کنند.
 
وی گفت: تمام پیمانکاران خانه های بهداشت روستایی عقد قرار داد شده اند و کار در حال پیش رفتن است و طرح مسکن مهر نیز به خوبی پیش می رود.
کد مطلب 1172285

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