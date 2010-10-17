تعریف مشخصی از جرم و مجازات سیاسی نداریم

علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز قانونی برای جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی تدوین و تصویب نشده است گفت: در مجلس ششم تدوین لایحه ای با عنوان جرم سیاسی با دیدگاهها و تفکرات نمایندگان آن دوره به بحث و بررسی گذاشته شد که نتوانست شکل نهایی به خود بگیرد تا اینکه تدوین این لایحه برعهده قوه قضائیه نهاده شد و اکنون نیز مجلس همچنان در انتظار دریافت این لایحه از قوه قضائیه است.

وی با اشاره به اهمیت قانون جرم سیاسی در کشور اظهار داشت: متاسفانه پس از گذشت 30 سال هنوز جرم سیاسی و مجازات جرم سیاسی در کشور تعریف مشخصی ندارد در حالی که بخشی از امنیت کشور منوط به تصویب این قانون است و باید هر گامی که در کشور برداشته می شود قانونمند باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه مجلس نمی تواند بر فعالیت قوه قضائیه دخالت کند گفت: ضرورت تسریع در تدوین لایحه جرم سیاسی کاملا احساس می شود و نیازمند ورود جدی قوه قضائیه در این حوزه هستیم.

چندی پیش نیز عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری در پاسخ به اینکه چرا لایحه جرم سیاسی همچنان مسکوت مانده است گفت: با تصویب این لایحه، جرم سیاسی اشخاص و گروههای بر اساس قانون تعریف می شود و هر سازمان یا نهادی نمی تواند به شخص یا گروهی برچسب سیاسی بزند و آنها را بازداشت کنند ولی با گذشت چند سال از مطرح شدن این لایحه هنوز روی میز معاونت حقوقی قوه قضائیه قرار دارد.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به این پرسش که سرانجام لایحه جرم سیاسی چه شد گفت: هنوز این موضوع به مرحله قانون نرسیده است.

