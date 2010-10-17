موضوع حق تفاوت تطبیق پرستاران هنوز تعیین تکلیف نشده است

محمد شریفی مقدم با اشاره به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری که اجرای آن از ابتدای سال گذشته آغاز شده است، به خبرنگار مهر گفت: هدف از تصویب این قانون کاهش تفاوت دریافتی حقوق بگیران دولت بوده است.

وی تاکید کرد: متاسفانه بعد از اجرای این قانون نه تنها دریافتی پرستاران بهتر نشد بلکه محدودیتهایی نیز برای آنها به وجود آمده است که از جمله می توان به حذف "حق تفاوت تطبیق" برای پرستارانی که از سال گذشته احکام آنها صادر شده اشاره کرد.

شریفی مقدم در همین ارتباط افزود: این مسئله باعث شده مبلغی در حدود 100 تا 130 هزار تومان از دریافتی این قبیل پرستاران کم شود و در نتیجه پرستاران پایین ترین حقوق را در سطح کارکنان دولت بگیرند.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: بررسیهای ما نشان می دهد که هم اکنون حقوق پرستاران حدود 20 درصد از معلمان پایین تر است این در حالی است که پرستاران 44 ساعت در هفته کار می کنند.

وی به شرایط سخت محیط کار پرستاران اشاره کرد و افزود: شب کاری، چند شیفت کار کردن، مواجهه با انواع بیماریهای پرخطر و همچنین تهدیدهای کلامی و فیزیکی پرستاران از سوی بیمار و همراهان باعث شده که حرفه پرستاری در ردیف مشاغل سخت و زیان آور قرار بگیرد.

شریفی مقدم با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی کشور، گفت: پرستاران ما هم اکنون با یک سوم حداقل استانداردهای جهانی فعالیت می کنند.