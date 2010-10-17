جشن انتشار دویست و پنجاهمین شماره "رشد معلم" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست " و درنگی در راه" به بهانه انتشار دویست و پنجاهمین شماره مجله رشد معلم، عصردیروز شنبه 24 مهر با حضور حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش و غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

محمد ناصری مدیرکل دفتر انتشارات کمک آموزشی میزان فعالیت دست اندرکاران نشریه رشد معلم را معادل 280 ساعت نفر دانست و گفت: "رشد معلم" اعتبار و موجودیت خود را وامدار معلمانی است که از آغاز راه با آن همراه بوده اند. تکریم "رشد معلم" در وهله اول تکریم معلم هاست.



وی گفت: ملت ها همیشه در دو چیز بذل و بخشش فراوان می کنند. اول عبادتگاه ها و دوم معلم ها که همیشه برای این قشر از جوامع غزل های زیبایی سروده شده است. بالاترین مقام معلمی نیز متعلق به پیامبر اکرم(ص) است که فرمود من برای نشر مکارم اخلاق مبعوث شده ام.



ناصری ادامه داد: معلم در هر مقطعی باشد مقام بالایی نزد خداوند دارد و در خور تکریم و ستایش است. باتوجه به میزان علاقه‌ای که وزیر آموزش و پرورش به معلمان دارد و معلم را پایه اصلی آموزش و پرورش می داند، اگر معلم را تعالی بدهیم سطح آموزش در کشور تعالی می یابد.



در ادامه این جلسه فیلم مستندی از سخنان مدیران نشریه رشد معلم پخش شد که تاریخ شفاهی این مجله را شامل می شد.



در ادامه حجت الاسلام بهرام محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، گفت: مجلات رشد را پیش از دوران مسئولیتم مطالعه می کردم. در این باره به آقای حاجی بابایی گفتم که این مجله در خاورمیانه همتا ندارد چون دستگاه آموزشی هیچ کشوری برای دانش آموزان و معلمانش چنین نشریه ای منتشر نمی کند.



وی گفت: مطالب اصلی و مهم همیشه در کتاب های درسی ذکر می شوند و مطالب دیگر و حاشیه ای در این مجلات بیان می‌شوند. نقدهای نرم و منعطف نیز در این مجله جای انتشار دارند اما نقدهای کوبنده و مخرب جایی در این مجله ندارند. البته یادآوری می کنم که از چاپ نقدهای سازنده به مسائل و روش های آموزشی در این نشریه همیشه استقبال می شود.



در ادامه این جلسه از مدیران مسئول و سردبیران پیشین مجله رشد معلم، تقدیر شد و مسئولان پیشین این مجله جوایز خود را از دست حاجی بابایی، حداد عادل، محمدیان و ناصری دریافت کردند.

