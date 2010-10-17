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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بی توجهی به جلو مهمترین دلیل تصادفات روز گذشته

بی توجهی به جلو مهمترین دلیل تصادفات روز گذشته

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با اشاره به واژگونی 26 درصد خودروها در تصادفات روز گذشته گفت: عدم توجه به جلو، انحراف به چپ، تخطی از سرعت مطمئنه و عدم رعایت حق تقدم عبور مهمترین علل وقوع تصادفات روز گذشته بوده است.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ساعت 17 روز گذشته  در محور شیراز- کازرون در استان فارس یک دستگاه پژو 405 به علت انحراف به چپ با یک دستگاه کامیون بنز برخورد کرده و سه کشته و سه مجروح برجای گذاشت.

وی ادامه داد: همچنین ساعت 40:21 در محور بم - کرمان در استان کرمان یک دستگاه پژو 405 به علت انحراف به چپ با دو دستگاه تریلی و یک دستگاه سواری پیکان برخورد کرده و منجر به کشته شدن یک نفر و جروحیت 6 نفر شد.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور اظهار کرد: در تصادفات روز گذشته عدم توجه به جلو، انحراف به چپ، تخطی از سرعت مطمئنه و رعایت نکردن حق تقدم عبور مهمترین علل وقوع تصادفات بوده اند.

وی گفت: 26 درصد تصادفات روز گذشته منجر به واژگونی وسایل نقلیه و 11 درصد نیز به برخورد با عابران پیاده منجر شده است.

کد مطلب 1172295

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