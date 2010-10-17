بی توجهی به جلو مهمترین دلیل تصادفات روز گذشته

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ساعت 17 روز گذشته در محور شیراز- کازرون در استان فارس یک دستگاه پژو 405 به علت انحراف به چپ با یک دستگاه کامیون بنز برخورد کرده و سه کشته و سه مجروح برجای گذاشت.

وی ادامه داد: همچنین ساعت 40:21 در محور بم - کرمان در استان کرمان یک دستگاه پژو 405 به علت انحراف به چپ با دو دستگاه تریلی و یک دستگاه سواری پیکان برخورد کرده و منجر به کشته شدن یک نفر و جروحیت 6 نفر شد.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور اظهار کرد: در تصادفات روز گذشته عدم توجه به جلو، انحراف به چپ، تخطی از سرعت مطمئنه و رعایت نکردن حق تقدم عبور مهمترین علل وقوع تصادفات بوده اند.

وی گفت: 26 درصد تصادفات روز گذشته منجر به واژگونی وسایل نقلیه و 11 درصد نیز به برخورد با عابران پیاده منجر شده است.