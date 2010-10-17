به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران اعلام کرد: همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که بر اساس مصوبه مورخ 27/12/1388 هیئت وزیران از شهر تهران متقاضی انتقال به شهرستان‌های استان تهران و استان البرز هستند، مشمول استفاده از تسهیلات مندرج در مصوبه فوق‌الذکر خواهند بود.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، کارمندان دولت که متقاضی انتقال از تهران هستند از مزایایی چون برداشتن سقف اضافه کار، دریافت وام با شرایط آسان، هدیه ازدواج، امکانات ورزشی و بهداشتی رایگان، سقف امتیازات برای خدمت در مناطق محروم، امکان استفاده کارکنان قراردادی از این تسهیلات و .... بهرمند می شوند.

ضمنا طبق بند 7 تصویب‌نامه مورخ 3/5/1389 هیئت وزیران هرگونه استخدام و ایجاد سازمان و پست‌های جدید در تهران ممنوع است. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تصریح کرده که تسریع در انتقال در روند انتقال افراد متقاضی باعث پیشبرد هر چه بهتر اهداف دولت خواهد بود.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولتی، این بخشنامه به امضای عبدالعلی تاجی –معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور- در تاریخ 21/7/1389 ابلاغ شده است.

